VN-Index cần động lực tăng trưởng vượt trội từ nhóm ngân hàng và Vingroup

Sau khi kết thúc tháng 10, tháng thứ 2 liên tiếp VN-Index giảm điểm, thị trường tiếp tục chịu nhiều áp lực trong tuần đầu tháng 11/2026.

Hai phiên đầu tuần, VN-Index giảm điểm mạnh về quanh 1.700 điểm sau đó phục hồi trở lại trong những phiên cuối tuần với thanh khoản ở mức cao. Kết tuần qua, VN-Index giảm 0,93% về mức 1.725,36 điểm, kéo dài 2 tuần liên tiếp giảm điểm, dưới vùng giá trung bình 20 phiên quanh 1.730 điểm.

VN30 kết tuần giảm -0,47% về mức 1.846,04 điểm, dưới kháng cự 1.865 điểm.

Hiện tại chưa có dự báo VN-Index giảm điểm dưới vùng giá 1.700 điểm, theo đánh giá từ SHS. Ảnh minh hoạ.

Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, ngoại trừ nhóm chứng khoán, du lịch giải trí tăng điểm khá tích cực. Đa số các nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Giảm mạnh ở nhóm truyền thông, bảo hiểm, hóa chất, năng lượng - dầu khí, công nghệ thông tin...

Thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 28,4% so với tuần trước, thể hiện lực cầu cải thiện khá tích cực, giao dịch sôi động ở nhóm chứng khoán, bất động sản vốn hóa trung bình, nhỏ. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với giá trị 870,1 tỷ đồng trên HOSE.

VN-Index tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp

Đánh giá về xu hướng ngắn hạn, Công ty Chứng khoán SHS cho rằng, VN-Index tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp trên hỗ trợ quan trọng quanh 1.700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 3, 7 và tháng 10/2026.

“Hiện tại chưa có dự báo VN-Index giảm điểm dưới vùng giá 1.700 điểm. Tuy nhiên để VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá từ tháng 9 đến nay, cần động lực tăng trưởng vượt trội từ nhóm ngân hàng và Vingroup”, SHS lưu ý.

Sau 2 tháng giảm điểm, thị trường đã có tuần giao dịch đầu tháng 11/2026 với rủi ro VN-Index có thể giảm điểm tháng thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên thị trường vẫn có một vài điểm sáng như thanh khoản đang dần cải thiện, chất lượng thị trường cải thiện mặc dù hầu hết các nhóm ngành vẫn trong xu hướng suy giảm, tích lũy kéo dài.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng mua ròng của khối ngoại tác động khá tích cực lên khá nhiều cổ phiếu sau giai đoạn bán ròng liên tiếp. Nhà đầu tư cân bằng danh mục, gia tăng tỉ trọng xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, tăng trưởng trở lại.

Dữ liệu cập nhật từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho thấy: Trong tuần qua, VN-Index có thời điểm lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm trước khi hồi phục trở lại, song nhịp hồi phục chưa vượt được vùng 1.760 điểm và chỉ số kết tuần tại 1.725,36 điểm.

Thanh khoản bình quân tuần cải thiện so với tuần trước, tuy nhiên phiên cuối tuần giảm điểm với thanh khoản gia tăng và độ rộng nghiêng hẳn về bên bán cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế mỗi khi chỉ số hồi phục.

Ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi

“Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720 - 1.780 điểm và có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi, có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm và cân nhắc hạ tỷ trọng nếu chỉ số đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm”, nhóm phân tích ACBS nhấn mạnh.

Phân tích dưới góc nhìn kỹ thuật, nhóm chuyên gia đến từ Công ty Chứng khoán Rồng Việt cho rằng: VN-Index ghi nhận nến Star với biên dao động rộng, phản ánh hoạt động kiểm tra vùng hỗ trợ 1.700 điểm và áp lực cơ cấu danh mục khi thị trường thử thách các vùng cản. Thanh khoản tăng trong một tuần giảm điểm cũng phản ánh áp lực cung vẫn còn khá lớn, chưa đủ cơ sở xác nhận tín hiệu chuyển hướng tích cực của thị trường.

Về xu hướng, tín hiệu vẫn nằm dưới cụm MA (10) tuần (1.767 điểm), MA (20) tuần (1.777 điểm) và MA (50) tuần (1.783 điểm) cho thấy cấu trúc ngắn hạn vẫn còn tiềm ẩn rủi ro. Vùng hỗ trợ cần đánh giá của VN-Index đang là vùng 1.690 - 1.710 điểm.

Theo đó, công ty này khuyến nghị nhà đầu tư cần quan sát chặt chẽ diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái của thị trường. Nhịp hồi phục gần đây của VN-Index đang giúp giải toả tâm lý nhà đầu tư sau đợt sụt giảm mạnh, nhưng diễn biến hồi phục tạm thời chưa bền vững và biến động mạnh về mặt điểm số là các rủi ro vẫn cần đề phòng.