Doanh nghiệp phản ánh 5-7 năm chưa được quyết toán nên không biết làm đúng hay sai và quyết toán sau nhiều năm có thể bị xử phạt. Lãnh đạo Cục Thuế cho biết cơ quan thuế đang tiến tới tự động hóa tờ khai gợi ý.