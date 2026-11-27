VN-Index bứt tăng cuối phiên, cổ phiếu dầu khí đồng loạt kịch trần
Sau áp lực bán trong phiên sáng, thị trường chứng khoán phục hồi mạnh vào cuối phiên chiều. Dòng tiền cải thiện, độ rộng thị trường tích cực hơn, đặc biệt nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng mạnh. Khối ngoại cũng gia tăng mua ròng gần 10 lần so với phiên sáng. Kết phiên, VN-Index tăng mạnh 24,22 điểm, lên mức 1.653,9 điểm; HNX-Index cũng tăng 1,54 điểm, lên mức 228,11 điểm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vn-index-but-tang-cuoi-phien-co-phieu-dau-khi-dong-loat-kich-tran-246261127183625789.htm