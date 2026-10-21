VN-Index bứt phá, nhóm tài chính và bất động sản dẫn dắt

Trong phiên sáng nay, VN-Index mở cửa tại mức 1.696,77 điểm. Sau đó, chỉ số bật tăng mạnh mẽ và chạm mức cao nhất phiên tại 1.738,91 điểm trước khi chốt phiên sáng ở mức ấn tượng 1.737,51 điểm, tăng 45,54 điểm, tương đương +2,69%.

Trong đó, riêng VIC và VHM đã mang về hơn 26 điểm. Ở chiều ngược lại, năng lượng là nhóm giao dịch kém tích cực nhất.

Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục duy trì tâm lý hưng phấn và sắc xanh bao phủ rộng khắp từ phiên sáng, giúp VN-Index vận động ổn định ở vùng điểm số cao quanh mốc 1.737 đến 1.739 điểm. Mặc dù có những nhịp rung lắc nhẹ nhưng chỉ số vẫn tăng điểm cho đến hết giờ giao dịch.

Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại mức 1.738,67 điểm, tăng mạnh 46,70 điểm tương ứng +2,76%. Biên độ giao dịch trong phiên ghi nhận mức thấp nhất là 1.695,95 điểm và cao nhất là 1.738,91 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt gần 895,80 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị đạt 19.351,6 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng tích cực 192,93 tỷ đồng, với tổng giá trị mua vào đạt 2.528,79 tỷ đồng và bán ra 2.335,86 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index phiên ngày 21/10 (Ảnh: FireAnt).

Đáng chú ý, sắc xanh lan tỏa áp đảo toàn thị trường với 246 mã tăng, 78 mã giảm và 54 mã đứng giá.

Nhóm Tài chính đang đóng vai trò là động lực nâng đỡ chỉ số với sắc xanh chiếm ưu thế ở các cổ phiếu lớn và vừa. Điển hình như VCB tăng 1,08%, TPB tăng 5,42%, VIB tăng 2,55%, MBB tăng 1,78%, SHS tăng 2,38%, TCB tăng 1,33%, SSI tăng 2,26%, VIX tăng 4,12%, SHB tăng 2,37%, MSB tăng 3,67%, VCI tăng 3,41%, TCX tăng 3,94%, LPB tăng 4,89%, MBS tăng 3,27%, ORS tăng trần 6,93%.

Ngược lại, các mã đứng giá hoặc điều chỉnh nhẹ gồm HDB, VPB đứng giá, BVH giảm 1,87%, VCK giảm 1,62%, EVF giảm 5,68%, NAB giảm 2,51% và AAS giảm 0,38%.

Nhóm Bất động sản ghi nhận đợt tăng điểm mạnh mẽ với nhiều mã tăng trần. Điển hình như VHM, VIC, DIG tăng trần lần lượt 6,92%, 6,99%, 6,47%.

Ngoài ra, KBC tăng 0,93%, DXG tăng 2,93%, VRE tăng 6,85%, KDH tăng 4,95%, PDR tăng 5,73%, CEO tăng 5,45%, VPI tăng 5,46%, TCH tăng 5,31% và NVL đứng giá. Trong khi đó, một số mã chịu áp lực điều chỉnh như NLG giảm 4,71%.

Nhóm Công nghiệp giao dịch rất khởi sắc, tiêu biểu như VJC tăng 0,47%, VSC và GEE tăng trần 6,72% và 6,93%, CII tăng 3,41%, GEX tăng 4,84%. Đà tăng cũng được ghi nhận ở phần lớn các mã vốn hóa vừa và nhỏ trong nhóm.

Nhóm Nguyên vật liệu duy trì sự ổn định tích cực với đầu tàu HPG tăng nhẹ 0,24%, song hành cùng các mã tăng giá như NKG tăng 3,57%, HSG tăng 1,86%, GEL tăng 3,67%. Một số mã điều chỉnh giảm như MSR giảm 3,53%, DCM giảm 0,15%, GVR đứng giá.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu phân hóa rõ nét giữa các cổ phiếu trụ nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Cụ thể, MSN tăng nhẹ 0,14%, VNM tăng 1,04%, MCH tăng 0,71%, SAF giảm 1,45% và HAG giảm 1,74%.

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu chứng kiến diễn biến trái chiều khi một số mã bán lẻ lớn điều chỉnh. Cụ thể, PNJ giảm 2,78% và HTM giảm sâu 13,49%, trong khi MWG tăng 1,20%, FRT tăng 1,74%, DGW tăng 0,76% và HUT giảm 4,03%, VPL giảm 2,75%.

Nhóm Năng lượng chịu áp lực điều chỉnh diện rộng và đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, PVT giảm 4,96%, BSR giảm 2,09%, PVS giảm 0,63%, PVP giảm 6,99%. PLX tăng nhẹ 0,14% và PVD đứng giá.

Nhóm Công nghệ thông tin giao dịch giằng co quanh mốc tham chiếu, điển hình là mã dẫn dắt FPT đứng giá trong khi các mã công nghệ khác ghi nhận biên độ biến động hẹp.