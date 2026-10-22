VN-Index bứt phá gần 70 điểm, vì sao tài khoản vẫn âm?

Thị trường chứng khoán Việt Nam nối dài đà hồi phục trong phiên 22/10. VN-Index tăng 21,96 điểm (1,26%), lên 1.760,63 điểm. Sau hai phiên tăng liên tiếp, chỉ số đã lấy lại đáng kể số điểm đánh mất trước đó.

Dù vậy, diễn biến tích cực của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ trạng thái thị trường. Kết phiên trên HoSE có 164 mã giảm giá, nhiều hơn 147 mã tăng. Có thời điểm trong phiên, số cổ phiếu giảm gấp đôi số mã tăng, cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều.

Thanh khoản sàn HoSE đạt gần 15.300 tỷ đồng, giảm gần 25% so với phiên trước. Điều này cho thấy, nhà đầu tư vẫn thận trọng, chưa mạnh tay giải ngân, dù chỉ số chung đang phục hồi.

VN-Index tăng gần 70 điểm sau hai phiên hồi phục, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng hưởng lợi. Ảnh minh họa.

Động lực chính của VN-Index đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC tăng 4,16%, lên 232.900 đồng/cổ phiếu; VHM tăng 3,56%, lên 64.000 đồng/cổ phiếu. Riêng hai mã này đóng góp gần 19,4 điểm cho chỉ số, theo số liệu thống kê của các công ty chứng khoán.

VPL tăng 2,4%, VRE tăng 1,4%, góp thêm lực đỡ cho thị trường. Tuy nhiên, một số cổ phiếu trụ đã thu hẹp đà tăng trong phiên chiều, khiến VN-Index không giữ được mức cao nhất trong ngày.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng nổi bật với PVD tăng 5%, BSR tăng 3,91%, PVT tăng 2,61% và PLX tăng 1,99%. Ở nhóm công nghiệp, GMD tăng 4,55%, CII tăng 2,93%.

Ngược lại, nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm giá, trong đó SSB mất 1,23%, LPB giảm 1,78%. FPT cũng chịu áp lực bán mạnh, giảm giá và bị khối ngoại bán ròng hơn 264 tỷ đồng. Diễn biến phân hóa khiến không ít nhà đầu tư chưa thể hưởng lợi từ nhịp tăng của chỉ số.

Một điểm sáng khác là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, với giá trị khoảng 335 tỷ đồng. VIC dẫn đầu danh sách được mua ròng với gần 240 tỷ đồng, tiếp theo là TCB, VHM và MSN.

Ở chiều bán, FPT bị bán ròng mạnh nhất, tiếp đến là KDC và STB. Tổng giá trị mua ròng trong hai phiên gần nhất đạt hơn 520 tỷ đồng, phần nào giảm sức ép sau chuỗi bán ròng kéo dài.

Dù VN-Index đã vượt 1.760 điểm, thị trường vẫn cần thêm sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu và thanh khoản cải thiện để củng cố đà hồi phục. Trong ngắn hạn, việc chỉ số tăng mạnh không đồng nghĩa mọi danh mục đều tăng theo; nhà đầu tư cần theo dõi độ rộng thị trường và tránh chạy theo những mã tăng nóng.