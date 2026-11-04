VN-Index bùng nổ 33 điểm: Cổ phiếu chứng khoán dẫn sóng, đua nhau kịch trần

Sắc xanh, tím ngập tràn bảng điện tử khi dòng tiền 'bắt đáy' ồ ạt đổ vào thị trường

Thị trường mở cửa phiên giao dịch 4/11 trong sắc đỏ, nối dài tâm lý thận trọng và giằng co sau nhiều nhịp điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, cục diện nhanh chóng thay đổi chỉ sau chưa đầy một giờ giao dịch. Lực cầu "bắt đáy" xuất hiện và gia tăng dồn dập, giúp VN-Index nhanh chóng đảo chiều vượt tham chiếu, tạo tiền đề cho một phiên giao dịch bùng nổ về cả điểm số lẫn thanh khoản.

Dòng tiền bùng nổ, nhóm chứng khoán và ngân hàng "chiếm sóng"

Kết phiên, VN-Index tăng 33,4 điểm, tương đương mức tăng 1,97%, đóng cửa tại 1.733,02 điểm. Mức tăng này mạnh hơn đáng kể so với diễn biến buổi sáng (chỉ tăng 0,77%, tương đương 13,01 điểm). Dù vậy, điểm số vẫn chưa phản ánh hết sức nóng của thị trường khi sàn HoSE ghi nhận tới 21 mã kịch trần, vượt trội hoàn toàn so với con số 4 mã của phiên sáng. Nếu đếm từ biên độ tăng 2% trở lên, sàn HoSE có tới 143 mã, nhiều gấp đôi thời điểm tạm nghỉ.

Bước sang phiên chiều, dòng tiền tiếp tục được đẩy mạnh và lan tỏa rộng khắp các nhóm ngành, từ bất động sản, công nghiệp, vận tải đến các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, tâm điểm chú ý đổ dồn vào nhóm cổ phiếu chứng khoán. Việc mặt bằng giá đồng loạt được nâng cao cùng hiện tượng đua lệnh mua trần xuất hiện ở hàng loạt mã đã xác nhận tâm lý cực kỳ hưng phấn của giới đầu tư. Thanh khoản khớp lệnh riêng buổi chiều trên HoSE tăng vọt 89% so với phiên sáng, minh chứng rõ nét cho sự chủ động quyết liệt của bên mua.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ là những cái tên hưởng lợi nhất trong thế trận này. Trong số 21 cổ phiếu tăng hết biên độ trên HoSE, rổ VN30 chỉ đóng góp TCX và FPT. Cổ phiếu chứng khoán vốn đã giao dịch khởi sắc từ sáng, đến chiều càng trở nên nóng hơn. Hàng loạt mã như TCX, CTS, VND, VCI, VIX, VIG đồng loạt khoác áo tím kịch trần. Hàng chục mã khác trong ngành cũng bứt phá mạnh mẽ như BMS (+11,7%), MBS (+7,3%), SHS (+7,3%), VCK (+6,4%), VDS (+6,4%), BSI (+6,1%)...

Đáng chú ý nhất là SSI khi mã này ghi nhận thanh khoản phiên chiều đột biến, cao gấp 2,4 lần so với buổi sáng. Giá SSI có thời điểm chạm mức trần trước khi lùi nhẹ và đóng cửa tăng 6,52%. Tính riêng phiên chiều, SSI tăng thêm 3,55%, trở thành cổ phiếu biến động mạnh nhất rổ VN30 và vươn lên dẫn đầu toàn thị trường về giá trị giao dịch với 940,2 tỷ đồng. Dòng tiền cũng cuồn cuộn đổ vào VIX (khớp 674,5 tỷ đồng), VCI (432,4 tỷ đồng) hay VND (296,8 tỷ đồng).

Đối trọng với chứng khoán, nhóm ngân hàng tuy không có mã kịch trần nhưng mặt bằng giá cũng được đẩy lên đáng kể. Toàn bộ 28 cổ phiếu ngân hàng trên các sàn đều không giảm điểm, với 13 mã tăng vượt 2%. Biên độ tăng riêng phiên chiều ghi nhận sự dẫn dắt của VPB (tăng thêm 2,78%, chốt phiên +4,48%), tiếp nối là LPB (+4,61%), CTG (+3,33%) và VIB (+2,52%).

Thanh khoản bứt phá, củng cố kỳ vọng tạo đáy ngắn hạn

Thống kê tại rổ VN30 chiều nay cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của phe mua với 27 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, 19 mã trong số đó tăng thêm trên 1%. Mã duy nhất lùi bước là STB nhưng chốt phiên vẫn xanh 1,65%. Thanh khoản rổ này tăng 113%, giúp chỉ số đại diện rổ đóng cửa tăng tới 2,56%. Điều hơi tiếc là một số trụ lớn nhất lại có nhịp tăng hạn chế. VIC chỉ nhích nhẹ 0,43% về mốc tham chiếu, VCB tăng 2,43% và VHM tăng 2,1% – tác động không quá lớn tới điểm số phiên chiều. Nếu các "ông lớn" này đồng thuận bứt phá, VN-Index chắc chắn sẽ còn khỏe hơn.

Đối với phần còn lại của thị trường, giao dịch diễn ra vô cùng sôi động. Tổng mức tăng thanh khoản của sàn HoSE so với buổi sáng đạt 4.710 tỷ đồng thì nhóm ngoài VN30 đóng góp tới gần 39%. Các mã GEE, CII, HDC, SZC, TCH, DXG kịch trần với thanh khoản rất tốt, nhiều mã vượt mốc trăm tỷ đồng. Toàn bộ 142 cổ phiếu tăng trên 2% của HoSE đã chiếm 74,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn, cho thấy mức độ chấp nhận rủi ro rất cao của dòng tiền vồ vập buổi chiều.

Sức nóng trên HoSE cũng lan tỏa sang HNX và UPCoM. HNX-Index thậm chí vọt lên 257,88 điểm (+2,57%), mạnh hơn cả VN-Index nhờ giao dịch sôi động của SHS, CEO và MBS. Sàn UPCoM đóng cửa tăng 0,46% lên 122,61 điểm, tâm điểm hướng về các mã thanh khoản triệu đơn vị như OIL, MSR, AAS và PHP.

Với mức khớp lệnh đạt 15.284 tỷ đồng (chưa kể thỏa thuận) trên HoSE, diễn biến bùng nổ hôm nay khá tương đồng với nhịp tăng ngày 21/10 nhưng ghi nhận sức mạnh lan tỏa nội tại tốt hơn hẳn. Việc VN-Index xuất sắc lấy lại vùng 1.700-1.720 điểm phần nào củng cố kỳ vọng hình thành vùng cân bằng ngắn hạn. Tuy nhiên, một phiên tăng mạnh chưa đủ để xác nhận hoàn toàn xu hướng giảm đã kết thúc. Khả năng duy trì dòng tiền tại các nhóm ngành dẫn dắt cùng phản ứng của chỉ số tại vùng 1.730-1.750 điểm sẽ là những biến số then chốt cần được nhà đầu tư theo dõi sát sao trong các phiên giao dịch tới.