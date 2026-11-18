VN-Index trải qua phiên sáng ngày 18/11 đầy biến động với nhịp mở cửa giảm sâu từ vùng 1.725 điểm xuống sát mốc 1.712,5 điểm. Áp lực bán tháo thu hẹp dần khi thị trường bước vào giai đoạn giằng co tích lũy đi ngang trong biên độ hẹp quanh 1.712 - 1.715,5 phần lớn thời gian. Tạm nghỉ giữa phiên, VN-Index giảm 9,69 điểm lùi về còn 1.717,03 điểm.

Độ rộng chỉ số trọn phiên sáng đều cho thấy sự áp đảo của sắc đỏ. Cổ phiếu giảm sâu nhất là FPT, bốc hơi 2,99% giá trị với thanh khoản cao nhất thị trường, đạt 470,1 tỷ đồng.

Phiên chiều VN-Index tiếp tục chứng kiến nhịp giằng co đi ngang trong vùng 1.712 - 1.716 điểm suốt đầu giờ chiều.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày, VN-Index chính thức hồi phục mạnh mẽ và đứng vững ở mức 1.703,01 điểm, giảm 23,71 điểm (tương ứng giảm 1,37%).

Xét về mức độ ảnh hưởng lên chỉ số, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chính là tác nhân kéo tụt thị trường, trong đó, VIC là mã lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index với mức giảm 4,85 điểm, kế đến là VCB giảm 2,24 điểm, VHM giảm 1,7 điểm. Ở chiều ngược lại, lực đỡ từ nhóm tăng giá lại yếu hơn hẳn với SAB (tăng 0,17 điểm), KDH (tăng 0,14 điểm), HVN (tăng 0,13 điểm).

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ lớn khi duy trì trạng thái bán ròng mạnh đột biến lên tới 1.152 tỷ đồng. Áp lực xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu vào cổ phiếu đầu ngành công nghệ là FPT với giá trị bán ròng 225,54 tỷ đồng, mã xếp thứ hai là VIC bị bán ròng 185,92 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, dòng vốn ngoại giải ngân khá khiêm tốn với KDH được mua ròng 41,63 tỷ đồng, theo sau là FRT (21,99 tỷ đồng) và BSR (20,97 tỷ đồng).

Diễn biến VN-Index phiên ngày 18/11 (Ảnh: Trading View).

Thị trường phiên hôm nay đang chìm trong một gam màu đỏ khá áp đảo với 508 mã giảm và 31 mã giảm sàn, trong khi bên mua có phần thận trọng hơn với 155 mã tăng, 17 mã tăng trần và 830 mã đứng giá.

Tài chính là tâm điểm giao dịch với áp lực điều chỉnh hiện rõ ở phần lớn các mã trụ. Cụ thể, các cổ phiếu ghi nhận sắc đỏ bao gồm LPB giảm 4,63%, SHB giảm 3,24%, VPB giảm 2,78%, VCB giảm 2,5%, STB giảm 2,5%, VND giảm 2,44%, TPB giảm 2,37%, VCI giảm 2,33%, VIB giảm 2,18%, BID giảm 1,94%, VPX giảm 1,93%, TCB giảm 1,89%, VIX giảm 1,56%, SHS giảm 1,52%, SSI giảm 1,51%.

Trong khi đó, MSB tăng nhẹ 0,92% và CTS tăng 1,52% nỗ lực đi ngược dòng, còn HCM duy trì mức tham chiếu.

Nhóm Công nghiệp cũng chịu chung nhịp điều chỉnh khi áp lực bán lan rộng từ cổ phiếu lớn GEX giảm 2,68% cho đến VGC giảm 4,6%, GEE giảm 3,47%, CTD giảm 2,08%, VSC giảm 1,89%, GMD giảm 1,35%, VTP giảm 0,75%, VJC giảm 0,43%, VCG giảm 0,33%, MVN giảm 0,18%. Bù lại sắc xanh nhẹ xuất hiện ở CII tăng 0,74% và VGR tăng 0,08%, còn XMC đứng giá.

Tại nhóm Bất động sản, lực cầu và lực cung đang giằng co khá sát quanh mốc tham chiếu. Các mã lớn như VHM giảm 1,62% với 5,25 triệu cổ phiếu được giao dịch và VIC giảm 1,21% tại 245.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, TIG giảm 2,7%, DIG giảm 1,46%, KHG giảm 1,07%, IDC giảm 0,58%, NVL giảm 0,48%, NLG giảm 0,42%.

Song, dòng tiền chọn lọc vẫn tìm đến KDH tăng 3,19%, TCH tăng 0,75%, HDC tăng 0,79%, VCS tăng 0,43%, bên cạnh nhóm đứng giá gồm các mã DXG, VRE, CEO, PDR.