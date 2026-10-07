VN-Index biến động mạnh tháng 10, Chứng khoán VikkiBankS khuyến nghị cơ hội gom cổ phiếu bán lẻ và ngân hàng

Rung lắc ngắn hạn tạo cơ hội tích lũy đón sóng cuối năm

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua nhịp điều chỉnh đáng chú ý khi chỉ số VN-Index sụt giảm khoảng 5% trong giai đoạn từ ngày 4/9 đến hết phiên 5/10. Áp lực giảm điểm đi kèm với tình trạng khối ngoại gia tăng bán ròng trên diện rộng. Với tình hình này, Công ty Chứng khoán VikkiBankS đã tiến hành đánh giá lại rủi ro và cơ cấu lại danh mục đầu tư sau một tháng ghi nhận nhiều sự kiện tác động trực tiếp tới tâm lý giao dịch. Đội ngũ phân tích dự báo tháng 10 sẽ tiếp tục là khoảng thời gian thị trường có mức độ biến động mạnh nhất trong năm.

Dù rủi ro ngắn hạn hiện hữu, các thống kê lịch sử cho thấy những nhịp giảm sâu thường tạo ra vùng giá chiết khấu đủ hấp dẫn để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục. Cơ sở cho sự lạc quan trung hạn đến từ bức tranh kinh tế vĩ mô quý 3 với nhiều số liệu tích cực. Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ, xuất nhập khẩu cải thiện rõ rệt khi tháng 9 ghi nhận trạng thái thặng dư thương mại. Điểm sáng lớn nhất thuộc về hoạt động giải ngân đầu tư công với mức tăng 31,5% so với cùng kỳ, xác lập mức cao nhất kể từ đầu năm 2026. Nền tảng vĩ mô này là bệ phóng quan trọng giúp các doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong những tháng cuối năm.

Điểm tên các doanh nghiệp tâm điểm có đà tăng trưởng lợi nhuận

Dựa trên triển vọng kinh tế, VikkiBankS ưu tiên phân bổ tỷ trọng vào các doanh nghiệp đầu ngành có kết quả kinh doanh quý 3 khả quan. Tại nhóm bán lẻ và phân phối, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã chứng khoán: DGW) được đánh giá cao với doanh thu sơ bộ quý 3 đạt 10.757 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ và thiết lập mức kỷ lục lịch sử. Lũy kế 9 tháng, doanh thu công ty vượt 26.500 tỷ đồng. Giao dịch của cổ đông lớn cũng củng cố niềm tin khi Công ty TNHH Created Future liên quan đến lãnh đạo cấp cao vừa hoàn tất mua 2 triệu cổ phiếu. Cùng ngành, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) tiếp tục ghi nhận sự phục hồi khi doanh thu Điện máy Xanh tháng 8 tăng 29% và Bách Hóa Xanh tăng 55% so với cùng kỳ, mở rộng quy mô lên 3.612 điểm bán.

Đối với nhóm logistics và vật liệu, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã chứng khoán: DXP) đang tăng tốc trên cả ba mảng nhựa đường, cảng biển và vận tải. Việc đưa hai tàu 14.000 DWT vào khai thác giúp VikkiBankS dự báo lợi nhuận quý 3 của DXP có thể tăng gấp 2,2 đến 2,5 lần cùng kỳ. Công ty Cổ phần Gemadept (mã chứng khoán: GMD) cũng hưởng lợi lớn khi sản lượng cảng Nam Đình Vũ và Gemalink duy trì ở mức cao, dự kiến mang về khoản lợi nhuận quý 3 khoảng 750 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực sản xuất giấy, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán: DHC) được dự báo hưởng lợi trực tiếp từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung bao bì trong nước, giúp giá bán bình quân tăng khoảng 12% để bù đắp chi phí nguyên liệu đầu vào.

Tại nhóm tài chính, các mã cổ phiếu ngân hàng gồm CTG, VPB và MBB được kỳ vọng hưởng lợi từ quy định điều chỉnh tỷ lệ cho vay trên huy động vốn từ mức 85% lên 95%. Với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã chứng khoán: CTG), định giá hiện tại đã trở nên phù hợp cho tầm nhìn dài hạn khi biên lãi thuần cải thiện quý thứ tư liên tiếp và tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 7% trong quý 3. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã chứng khoán: VPB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã chứng khoán: MBB), room tín dụng dồi dào sẽ hỗ trợ nhu cầu vốn cho lĩnh vực hạ tầng và bất động sản. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần theo dõi sát sao chất lượng tài sản của nhóm tín dụng khi môi trường lãi suất có khả năng tạo thêm áp lực nợ xấu.