Nhận định thị trường

CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định VN-Index kết phiên 17/11 với nến Hammer, cho thấy nỗ lực giữ vùng 1.720 - 1.740 điểm. Trên đồ thị ngày, chỉ số đang cố gắng duy trì vùng hỗ trợ 1.730 điểm tại hai đường Tenkan và Kijun. Hai đường +/-DI đan xen, phản ánh trạng thái giằng co của thị trường. Trong khi đó, dải Bollinger có xu hướng thu hẹp, cho thấy VN-Index có thể tiếp tục dao động trong vùng 1.720 - 1.740 điểm để cân bằng trước khi xác nhận xu hướng tiếp theo.

Thị trường vẫn giằng co nhưng đang nỗ lực củng cố vùng 1.720 - 1.730 điểm. VCBS cho rằng nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò với tỉ trọng nhỏ tại các nhịp rung lắc, tập trung vào những cổ phiếu giữ được vùng hỗ trợ và bắt đầu thu hút lực cầu.

CTCK Beta Việt Nam đánh giá VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc, điều chỉnh để tìm kiếm lực cầu cân bằng. Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mở mới vị thế, đồng thời theo dõi phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ, thanh khoản và dòng vốn ngoại để đánh giá sức mạnh lực cầu.

Với tầm nhìn trung và dài hạn, công ty cho rằng các nhịp điều chỉnh có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu ở mức định giá hấp dẫn hơn. Nhà đầu tư nên giải ngân từng phần vào những doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng và biên an toàn phù hợp, đồng thời duy trì kỷ luật quản trị rủi ro, tránh phân bổ vốn dàn trải khi xu hướng thị trường chưa rõ ràng.

CTCT SHS nhận định rằng xu hướng ngắn hạn VN-Index biến động, tích lũy trong biên độ hẹp trên hỗ trợ quanh 1.700 điểm, tương ứng đường hỗ trợ tăng trưởng trung hạn nối các vùng giá thấp nhất các tháng 3, 7 và tháng 10/2026, dưới đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026. Trong khi VN30 xu hướng ngắn hạn suy giảm.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp trên hỗ trợ quanh 1.700 điểm (Ảnh: Trading View).

Thị trường tiếp tục giao dịch kém tích cực với áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở nhiều nhóm, tuy nhiên vẫn có nhiều điểm tích cực ở các cổ phiếu nhóm điện. Hiện nay VN-Index đang dần đi đến giai đoạn cuối của xu hướng tích lũy ngắn hạn. Trường hợp tích cực VN-Index cần vượt lên xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay và có sự đồng thuận của chỉ số VN30 tăng trưởng ngắn hạn trở lại. Thanh khoản, dòng tiền vẫn trong xu hướng suy giảm. Chưa có nhiều động lực cho thấy có thể cải thiện tốt. Nhà đầu tư chỉ nên gia tăng tỉ trọng chỉ xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, tăng trưởng.

Theo đó, công ty khuyến nghị duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Tin kinh tế - tài chính nổi bật

VPX: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa thông báo phát hành 843.750.000 cổ phiếu nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, trích từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2025.

Tỉ lệ thực hiện quyền là 100:45 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 45 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 30/11/2026. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ dư sẽ bị hủy bỏ. Vốn điều lệ dự kiến tăng mạnh sau đợt phát hành này.

VPBankS vừa thông báo phát hành gần 844 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 100:45 (Ảnh: VPX).

SBT: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) đã thông qua Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng chia thành 2 đợt.

Cụ thể, Đợt 1 phát hành tối đa 600 tỷ đồng (mã SBTC12701) để thanh toán các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Bản Việt và MB. Đợt 2 phát hành tối đa 400 tỷ đồng (mã SBTC12702) để cơ cấu khoản vay hợp vốn nước ngoài đứng đầu bởi First Commercial Bank.

Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Lãi suất cố định 11,8%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó thả nổi.

BQP: CTCP Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận (BQP) vừa thông báo phát hành 1.295.000 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 12,95 tỷ đồng, trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2026 căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 01/12/2026.

CTG: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Lê Như Hoa để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo nguyện vọng.

Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2026. Sau thời điểm này, bà Lê Như Hoa sẽ chính thức thôi giữ chức vụ quản lý và không còn là người nội bộ của ngân hàng.