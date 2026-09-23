VN-Index bật tăng sau hai phiên điều chỉnh, lực cầu chưa xác nhận

Nhận định thị trường

CTCP Tiên Phong (TPBS) cho rằng thị trường đang tạm thời hồi phục sau hai phiên điều chỉnh, khi VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian và đóng cửa gần mức cao nhất ngày. Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh giảm mạnh cho thấy nhịp hồi phục chưa được xác nhận bởi sự cải thiện của lực cầu, mà chủ yếu đến từ việc áp lực bán suy giảm.

Theo TPBS, động lượng thị trường hiện ở trạng thái trung tính, trong khi rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu do dòng tiền chưa cho thấy sự cải thiện rõ nét. Công ty duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, đồng thời cho rằng các nhịp rung lắc về vùng hỗ trợ quan trọng có thể mở ra cơ hội tích lũy có chọn lọc, thay vì xem phiên tăng là tín hiệu xác nhận một xu hướng tăng mới.

CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định VN-Index đang trong quá trình tích lũy, qua đó củng cố động lực ngắn hạn.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc các cổ phiếu có tín hiệu đi lên từ nền giá tích lũy, đi kèm sự tham gia đáng chú ý của lực cầu; đồng thời có thể cân nhắc giải ngân từng phần khi thị trường rung lắc trong những phiên tới. Hai nhóm được công ty lưu ý gồm ngân hàng và chứng khoán.

VN-Index đang trong quá trình tích lũy, qua đó củng cố động lực ngắn hạn (Ảnh: FireAnt).

CTCK SHS đánh giá thị trường đã phục hồi sau phiên chịu áp lực bán khá đột biến ở nhóm vốn hóa lớn, dù thanh khoản ở mức thấp và mức độ phân hóa vẫn cao.

Theo SHS, chất lượng thị trường đang cải thiện trở lại. Tổng vốn hóa thị trường hiện khoảng 419 tỷ USD, tương ứng 82% GDP năm 2025. Nếu loại trừ Vingroup, vốn hóa toàn thị trường khoảng 313 tỷ USD, với P/E ở mức 10,32 lần và P/B 1,6 lần. SHS cho rằng đây là vùng định giá tương đối hợp lý.

Trong bối cảnh thị trường vẫn có nhiều doanh nghiệp duy trì tăng trưởng, SHS cho rằng nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy ở các ngành có triển vọng tăng trưởng, đồng thời kiểm soát rủi ro khi VN-Index chưa hình thành nhiều kỳ vọng mới.

Thông tin tài chính - kinh tế nổi bật

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SSB: Ông Lê Hữu Báu, chồng bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu SSB từ ngày 25/9 đến 23/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch hoàn tất, ông Báu sẽ nâng sở hữu lên hơn 74 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,133% vốn.

BAF: CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam thông qua phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-IV/2026.

SCS: Ông Đoàn Ngọc Cương - Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn đã mua 457.000 cổ phiếu SCS từ ngày 18/8 đến 16/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Cương nâng sở hữu lên hơn 2,25 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,35% vốn.

HDC: CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở phía đông đường 3/2 (Hodeco SeaVillage), có diện tích 2,58 ha, với giá 1.050 tỷ đồng.