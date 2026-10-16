VN-Index bật tăng, lấy lại mốc 1.700 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc xanh và duy trì đà hồi phục ổn định, tâm lý thị trường cải thiện giúp VN-Index duy trì sắc xanh phiên giao dịch cuối tuần. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/10, VN-Index tăng 7,56 điểm, tương đương 0,45%, lên 1.705,91 điểm.

Nhóm ngân hàng trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần khi hàng loạt cổ phiếu tăng trên 2%. Trong đó, CTG tăng 2,68%, BID tăng 2,26%, SHB tăng 2,4%, TPB tăng 2,13% và LPB tăng 2,15%. Ở chiều ngược lại, MBB và EIB điều chỉnh dưới 1%.

Diễn biến tích cực của nhóm ngân hàng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư, đồng thời tạo lực đỡ cho thị trường trong phiên hồi phục sau chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp.

VN-Index bật tăng sau 7 phiên giảm liên tiếp, lấy lại mốc 1.700 điểm.

Tại nhóm bất động sản, sắc xanh chiếm ưu thế ở nhiều cổ phiếu, dù sự phân hóa vẫn diễn ra. Nổi bật, KDH tăng 3,66%, VHM tăng 3,57%, VPL tăng 2,6% và VRE tăng 1,11%. Đáng chú ý, SJS ghi nhận mức tăng mạnh 6,33%. Ở chiều ngược lại, VIC giảm 1,38%, VPI mất 2,63%, trong khi các cổ phiếu DXG, PDR và DIG cũng điều chỉnh dưới 1%.

Trong nhóm hàng không, hai cổ phiếu đại diện là HVN của Vietnam Airlines và VJC của Vietjet đều đóng cửa trong sắc xanh. Cụ thể, HVN tăng 2,94%, còn VJC tăng nhẹ 0,16%.

Bên cạnh ngân hàng, bất động sản và hàng không, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực, góp phần nâng đỡ chỉ số. GVR tăng 1,13%, GMD tăng 1,89%, VNM tăng 1,05%, MSN tăng 1,42% và MWG tăng 1,51%.

Nhóm công nghệ tăng 0,42%, lên 141,52 điểm, với giá trị giao dịch khoảng 281,1 tỷ đồng. Trong khi đó, nhóm công nghiệp tăng 0,71%, đạt 57,40 điểm, với giá trị giao dịch khoảng 1.055,6 tỷ đồng.

Trên bảng điện tử, GEX tăng 0,45%, VJC tăng 0,16%, GMD tăng 1,89% và ACV tăng 0,98%. Các diễn biến này phản ánh trạng thái tích cực tại một số cổ phiếu công nghiệp và vận tải, dù mức tăng giữa các mã vẫn có sự khác biệt.

Nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng 1,30%, lên 38,33 điểm, với giá trị giao dịch khoảng 578,1 tỷ đồng. MWG tăng 1,51%, PNJ tăng 3,3%, trong khi DGW giảm 1,22%. Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 0,65%, đạt 104,71 điểm, với MSN tăng 1,42% và VNM tăng 1,05%.

Ở nhóm vật liệu cơ bản, chỉ số ngành tăng 0,25%, lên 60,04 điểm. HPG tăng 0,72%, góp phần duy trì sắc xanh của nhóm, dù một số cổ phiếu vật liệu khác diễn biến trái chiều.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi duy trì diễn biến tích cực sau giai đoạn giảm giá mạnh trước đó.

Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 560 tỷ đồng. Cụ thể, chiều mua 1.328 tỷ đồng, chiều bán 1.888 tỷ đồng. Trong đó, HDB bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất phiên hơn 182 tỷ đồng; VIC và FRT cùng bị bán ròng hơn 60 tỷ đồng. Ngoài ra, VIX, MSB, VCI, VCB, GEX, VPL, VND cùng bị bán ròng dưới 50 tỷ đồng.

Ngược lại, FPT và CTG cùng được khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên hơn 40 tỷ đồng; MBB hơn 32 tỷ đồng. Ngoài ra, TCB, PVT, BVH, DCM, MSN, PNJ cùng được mua ròng dưới 30 tỷ đồng.