Kết phiên, VN Index tăng 1,49%, tương đương 1,49%, lên 1.653,9 điểm. Bảng điện HoSE ghi nhận 217 mã tăng, nhiều gấp hơn 2 lần số mã giảm là 93.

Nhóm mã tăng có sự xuất hiện của mã trụ VIC, tăng 2,2%, đóng góp 8,2 điểm, tương đương khoảng 1/3 mức tăng của chỉ số. Các cổ phiếu dầu khí GAS, BSR và PLX cũng góp phần kéo chỉ số đi lên. Tiếp đến là nhóm ngân hàng như: LPB, MBB, TCB, VPB.

Số mã tăng áp đảo cho thấy nhịp hồi lan rộng, dù VIC giữ vai trò đáng kể trong mức tăng của chỉ số. Tính theo điểm số, VN Index mới lấy lại khoảng 42% mức giảm của phiên trước.

Thanh khoản HoSE đi xuống với 580 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng giá trị đạt 11.192 tỷ đồng. Giá trị giao dịch thấp hơn phiên bán tháo có thể phản ánh áp lực bán đã dịu bớt. Để đánh giá sức bền của nhịp hồi, cần theo dõi liệu thanh khoản có cải thiện trong những phiên chỉ số tiếp tục tăng hay không.

Khối ngoại mua ròng 562 tỷ đồng trên HoSE. FPT dẫn đầu chiều mua ròng với 181 tỷ đồng, trong khi GMD bị bán ròng mạnh nhất với 149 tỷ đồng.