VN-Index bật tăng gần 29 điểm, nhóm chứng khoán và bất động sản đồng loạt khởi sắc

Giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS). Ảnh minh họa: Bnews/vnanet.vn

Kết thúc phiên giao dịch 10/11, VN-Index tăng 28,75 điểm lên 1.743,07 điểm. HNX-Index dừng tại 256 điểm và UPCOM-Index ở 121 điểm. Thanh khoản thị trường cải thiện lên gần 19.000 tỷ đồng.

Thị trường nghiêng về bên mua với 429 mã tăng giá; trong đó có 25 mã tăng trần; 211 mã giảm, với 14 mã giảm sàn và 862 mã đứng giá.

Tại nhóm chứng khoán, sắc xanh chiếm ưu thế với nhiều mã tăng trên 3%. FTS tăng 4,17%; SSI tăng 3,77%; VDS tăng 3,12%; VND tăng 3,11% và VIX tăng 3,08%. Một số cổ phiếu khác như MBS, EVF, SHS cũng tăng mạnh.

Nhóm ngân hàng đồng loạt hồi phục, trong đó LPB tăng 3,44%, SSB tăng 2,03%. SHB, HDB, TPB, TCB, STB, VPB, NAB và VIB cùng tăng trên 1%.

Tại nhóm bất động sản, dòng tiền cũng tập trung vào nhiều cổ phiếu. KDH tăng 5,65%, DXG tăng 4,11%, NLG tăng 4,21%, VPI tăng 3,49%, NVL tăng 3,33%, TCH tăng 2,64% và BCM tăng 1,99%. Trong nhóm vốn hóa lớn, VIC tăng 3,24% và VHM tăng 2,65%.

Cổ phiếu NTL của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm tăng hết biên độ 6,85%, lên 13.250 đồng/cổ phiếu, trong khi thanh khoản tăng đột biến.

Bộ đôi VIC và VHM cũng đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của VN-Index. Theo thống kê được cung cấp, riêng hai mã này đóng góp khoảng 15 điểm cho chỉ số.

Ở nhóm hàng không, HVN tăng kịch biên độ 6,78%, trong khi VJC tăng 1,41%. Diễn biến tích cực của HVN xuất hiện sau khi Vietnam Airlines công bố bước tiến mới trong quan hệ hợp tác với ANA Holdings, tập đoàn hàng không lớn của Nhật Bản.

ANA Holdings trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines từ tháng 7/2016. Trong một thập kỷ hợp tác, hai bên đã triển khai liên danh chuyến bay, kết nối chương trình khách hàng thường xuyên, đồng thời phối hợp trong hoạt động bán hàng, tiếp thị và phát triển sản phẩm.

Sắc xanh cũng lan tỏa sang nhóm bán lẻ với MWG tăng 2,35%, PNJ tăng 3,52%, FRT tăng 2,52% và DGW tăng 2,2%. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như HPG tăng 1,67%, VNM tăng 1,76%, MSN tăng 1,54%, MCH tăng 1,35% và BVH tăng 1,26%.

Trái chiều với diễn biến chung, nhóm dầu khí tiếp tục chịu áp lực bán. PVD giảm 2,91%, BSR giảm 1,93%, PVP giảm 1,67%, PLX giảm 0,76% và PVT giảm 0,48%. GAS chỉ tăng nhẹ 0,14%.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, giá dầu Brent giảm 5,9% xuống 92,57 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 4,4% xuống 86,85 USD/thùng. Trong tuần giao dịch liền trước, giá dầu Brent giảm khoảng 16%, mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ giai đoạn đầu đại dịch COVID-19.

Một trong những thông tin được thị trường chú ý trong phiên là việc Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 11/11.

Theo nhận định của giới phân tích, động thái mua ngoại tệ giao ngay hai phiên mỗi tuần được kỳ vọng tạo thêm nguồn cung VND, qua đó có thể hỗ trợ mặt bằng lãi suất và các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.

Theo thống kê, trong 13 lần Ngân hàng Nhà nước mua USD giai đoạn 2016-2023, VN-Index tăng 11 lần sau một tháng, với mức tăng bình quân 4,35%.

Cùng với diễn biến này, nhà đầu tư nước ngoài cũng có sự thay đổi đáng chú ý. Đầu phiên, khối ngoại bán ròng hàng chục tỷ đồng, nhưng dòng tiền mua gia tăng trong phiên chiều. Kết thúc phiên, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 462 tỷ đồng. Lực mua ròng được phân bổ ở nhiều mã như KDH, POW, SSI, VHM, NVL, DXG và VNM, thay vì tập trung cục bộ tại một số cổ phiếu.

Phiên tăng mạnh 10/11 cho thấy lực cầu bắt đáy đã trở lại sau hai phiên điều chỉnh, với dòng tiền lan tỏa khá rộng và thanh khoản được cải thiện. Thông tin Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ định kỳ từ ngày 11/11 cũng tạo thêm yếu tố hỗ trợ tâm lý, đặc biệt đối với các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Tuy nhiên, sau một phiên tăng mạnh, diễn biến các phiên tới sẽ cho thấy đà hồi phục có được duy trì hay không.