VN Index bật tăng gần 29 điểm, khối ngoại mua ròng

Kết phiên, VN Index tăng 28,75 điểm (1,68%) lên 1.743 điểm. Bảng điện HoSE ghi nhận 221 mã tăng, áp đảo so với 94 mã giảm.

Đóng góp lớn nhất cho đà tăng của chỉ số là VIC. Với mức tăng 3,2%, cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường mang về 12,7 điểm cho VN Index. Đứng thứ 2 là VHM với mức đóng góp 2,8 điểm. Như vậy, riêng bộ đôi này đóng góp 15,5 điểm, chiếm hơn một nửa mức tăng của chỉ số.

Ở chiều ngược lại, áp lực từ các cổ phiếu giảm giá tương đối nhẹ. BSR tác động tiêu cực nhất nhưng chỉ kéo VN Index giảm khoảng 0,5 điểm.

Thanh khoản cải thiện đáng kể, với gần 877 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng trên HoSE, tương ứng giá trị giao dịch 16.900 tỷ đồng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tạo thêm lực đỡ khi nhóm này mua ròng 477 tỷ đồng trên HoSE. Các mã được mua ròng mạnh gồm KDH, POW, SSI, VHM và NVL. Ngược lại, FPT, VIX, MSB, MSN và PNJ chịu áp lực bán ròng lớn.

Đáng chú ý, dù bị khối ngoại bán ròng mạnh, PNJ vẫn có màn đảo chiều ngoạn mục. Từ vùng giá gần sàn trong phiên sáng, cổ phiếu này hồi phục và đóng cửa tăng 3,5%, trở thành một điểm nhấn của phiên giao dịch.