VN-Diamond có thể loại KDH, các ETF quy mô hơn 11.000 tỷ đồng sẽ cơ cấu ra sao?

VN-Diamond có thể còn 17 cổ phiếu

Theo dự báo của BSC Research, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) có thể bị loại khỏi VN-Diamond trong kỳ rà soát tháng 10/2026, trong khi không có cổ phiếu nào được thêm mới.

Theo quy định mới, HOSE dự kiến công bố kết quả kỳ rà soát vào ngày 2/11 và danh mục mới có hiệu lực từ ngày 16/11. Dự báo được xây dựng trên dữ liệu kết thúc ngày 30/9.

Nếu kịch bản trên xảy ra, số lượng cổ phiếu trong VN-Diamond sẽ giảm xuống còn 17 mã.

Hiện có 5 ETF tham chiếu VN-Diamond, gồm FUEVFVND, FUEMAVND, FUEBFVND, FUEKIVND và FUEABVND, với tổng quy mô khoảng 11.115 tỷ đồng.

Theo tính toán của nhóm phân tích, KDH có thể bị các ETF bán khoảng 4,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 62 tỷ đồng khi bị loại khỏi danh mục.

Tuy nhiên, lượng bán dự kiến lớn nhất lại đến từ các cổ phiếu tiếp tục ở lại VN-Diamond nhưng bị giảm tỷ trọng. FPT được ước tính bị bán khoảng 4,36 triệu cổ phiếu, giá trị gần 275 tỷ đồng. ACB có thể bị bán khoảng 8,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 183 tỷ đồng, còn MSB khoảng 9,9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 141 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, GMD được dự báo có giá trị mua vào lớn nhất, khoảng 242 tỷ đồng, tương ứng hơn 3 triệu cổ phiếu. REE có thể được mua khoảng 2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 94 tỷ đồng, trong khi MBB được mua khoảng 3,23 triệu cổ phiếu với giá trị gần 64 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác như CTD, NLG, PNJ, OCB, HDB, VPB, TCB và CTG cũng được dự báo nhận thêm lực mua từ các ETF trong kỳ cơ cấu.

BSC Research đồng thời lưu ý một số cổ phiếu có thể đối diện rủi ro tại kỳ đánh giá tháng 4/2027.

Với MSB, tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã giảm mạnh kể từ tháng 5. Nếu tỷ lệ này không cải thiện trong 6 tháng tiếp theo, cổ phiếu có thể rơi vào rổ chờ loại tại kỳ tháng 4/2027.

FPT cũng ở tình trạng tương tự. Theo tính toán, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT trong giai đoạn từ tháng 10/2026 đến hết tháng 3/2027 cần đạt bình quân tối thiểu trên 37%, cao hơn hơn 8 điểm % so với hiện tại, để vượt ngưỡng FOL 65%. Nếu không đáp ứng, cổ phiếu có thể đối diện nguy cơ vào rổ chờ loại.

PNJ cũng được lưu ý về rủi ro liên quan đến tiêu chí EPS tại kỳ đánh giá tháng 4/2027. Trong khi đó, HCM và SAB được xem là hai ứng viên tiềm năng có thể thay thế.

HOSE thay đổi cách vận hành bộ chỉ số

Ngày 29/9, HOSE công bố loạt quyết định tái cấu trúc hệ thống quy tắc chỉ số theo mô hình gồm quy tắc chung cho các chỉ số chứng khoán tại HOSE và quy tắc riêng cho từng chỉ số.

Theo BSC Research, các quy định mới được áp dụng từ kỳ đánh giá tháng 10/2026, với ngày chốt dữ liệu 30/9.

Một thay đổi đáng chú ý là ngày công bố kết quả và ngày hiệu lực của các chỉ số được thống nhất lại, lần lượt vào thứ Hai tuần đầu tiên và thứ Hai tuần thứ ba của các tháng 2, 5, 8 và 11.

VN-Index và VNAllshare cũng lần đầu có quy tắc riêng, trong đó VNAllshare có thêm các quy định riêng về quy mô và chỉ số ngành.

Với VN-Diamond, VN-Finlead và VNFINSELECT, HOSE bổ sung trường hợp rổ chỉ số tiếp tục được cập nhật trước ngày hiệu lực nếu cổ phiếu rơi vào diện cảnh báo do vi phạm công bố thông tin.

Ngoài ra, HOSE bổ sung quy định xử lý rổ dự phòng đối với VN50 Growth và ra mắt chỉ số VNPRIVGRO, với mức cơ sở 1.000 điểm vào ngày 13/11/2026.