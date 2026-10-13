VMU và UMIP ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Trường Đại học Hàng hải Quốc tế Panama - (Ảnh: TTXVN).

Bước phát triển mới, quan hệ giữa hai cơ sở giáo dục đại học

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Trường Đại học Hàng hải Quốc tế Panama (UMIP) đã được trao dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino vào ngày 6/10/2026 vừa qua tại Hà Nội.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ sở giáo dục đại học, mở ra những cơ hội mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật và phát triển nguồn nhân lực hàng hải.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân từ ngày 5 - 8/10/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng Thường trực VMU và Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Panama tại Việt Nam trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VMU và UMIP.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống José Raúl Mulino tới Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia, trong đó hàng hải, logistics, giáo dục và đào tạo là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng.

Tham dự tại Lễ trao văn kiện hợp tác, PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực đã đại diện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Trường Đại học Hàng hải Quốc tế Panama.

Thiết lập nền tảng hợp tác

VMU và UMIP là hai cơ sở giáo dục đại học có thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng hải và kinh tế biển.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động học thuật, khoa học và công nghệ, phù hợp với thế mạnh, nhu cầu và lợi ích của mỗi Trường; qua đó góp phần hỗ trợ sự phát triển của ngành hàng hải tại mỗi Quốc gia.

Phối hợp xây dựng các chiến lược, kế hoạch hành động và chương trình hợp tác cụ thể, tạo điều kiện để phát huy nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực hàng hải và kinh tế biển.

VMU là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực hàng hải.

Với bề dày 70 năm xây dựng và phát triển, VMU là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực hàng hải, có thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển.

Nhà trường hiện đào tạo 55 chương trình đại học, 19 chương trình thạc sĩ và 09 chương trình tiến sĩ, với quy mô khoảng 27.000 sinh viên, học viên và đội ngũ gần 1.000 cán bộ, viên chức, người lao động.

Trong những năm qua, VMU đã duy trì mối quan hệ hợp tác với UMIP thông qua nhiều hoạt động giao lưu, kết nối và xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực hàng hải.

Đặc biệt, nhà trường đã nhiều lần đón tiếp các Đại sứ Panama tại Việt Nam cùng các đoàn ngoại giao của Panama đến thăm và làm việc tại trường. Trên cơ sở đó, các bên đã trao đổi về tiềm năng trao đổi giảng viên, sinh viên và phối hợp nghiên cứu khoa học.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với UMIP là minh chứng cụ thể cho những bước tiến trong việc mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của Nhà trường tại Panama.

UMIP là trường đại học công lập tự chủ của Cộng hòa Panama, thực hiện chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực hàng hải và các ngành công nghệ liên quan, góp phần phát triển nguồn nhân lực và ngành hàng hải của Panama ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa VMU và UMIP tạo nền tảng để hai bên phát huy thế mạnh, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối học thuật và từng bước triển khai những chương trình hợp tác thiết thực; đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác của mỗi trường trong cộng đồng hàng hải quốc tế.

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và học thuật

Một trong những nội dung trọng tâm của Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VMU và UMIP là thúc đẩy hợp tác trong dịch vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đào tạo, trên cơ sở phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu thực tế của mỗi bên.

Các lĩnh vực được hai trường quan tâm thúc đẩy hợp tác gồm: vận tải hàng hải và logistics; công nghệ kỹ thuật hàng hải; sinh học biển và thủy sản; khoa học biển; quản lý tài nguyên biển; quản lý và an toàn hàng hải; kỹ thuật hệ thống hàng hải.

VMU vinh dự đón nhận giải thưởng cơ sở đào tạo hàng hải xuất sắc năm 2026.

Những nội dung hợp tác này phù hợp với xu thế phát triển của ngành hàng hải thế giới, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao an toàn, hiệu quả khai thác và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành những yêu cầu ngày càng quan trọng.

Trên cơ sở đó, hai bên có thể triển khai các hoạt động trao đổi giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu; trao đổi sinh viên đại học và sau đại học; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo thường xuyên và bồi dưỡng chuyên môn.

VMU và UMIP phối hợp tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn học thuật và triển khai các sáng kiến, chương trình nghiên cứu trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Thông qua trao đổi tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực, hai bên có thêm điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và tạo môi trường học thuật quốc tế cho giảng viên, chuyên gia và sinh viên.

Tăng cường kết nối hàng hải Việt Nam - Panama

Việt Nam và Panama đều có vị trí quan trọng trong mạng lưới hàng hải và thương mại quốc tế, đồng thời có nhiều lợi thế trong phát triển cảng biển, vận tải biển, logistics và kinh tế biển.

Panama có vai trò quan trọng trong kết nối hàng hải quốc tế thông qua hệ thống cảng biển và Kênh đào Panama. Trong khi đó, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, hiện đại hóa hệ thống cảng biển, vận tải biển và logistics, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa VMU và UMIP không chỉ có ý nghĩa đối với hai cơ sở đào tạo mà còn góp phần tăng cường kết nối giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực hàng hải giữa Việt Nam và Panama.

VMU chú trọng đào tạo các ngành mũi nhọn phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập.

Thông qua các chương trình hợp tác, hai bên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo và huấn luyện hàng hải, quản lý và an toàn hàng hải, công nghệ hàng hải, logistics, khoa học biển và các lĩnh vực liên quan; đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn cho giảng viên, chuyên gia và sinh viên.

Dấu mốc mới trong tiến trình hội nhập quốc tế

Việc trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VMU và UMIP là dấu mốc có ý nghĩa trong quá trình mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của VMU.

Sự kiện tiếp tục thể hiện định hướng chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối VMU với các cơ sở giáo dục, tổ chức và đối tác hàng hải tại khu vực Trung Mỹ và trên thế giới.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn (thứ 3 từ trái qua)- Phó Hiệu trưởng VMU chia vui cùng sinh viên Nguyễn Mai Chi giành Huy chương Vàng thế giới nội dung Microsoft Excel (Microsoft 365 Apps) tại Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới MOSWC 2026.

Các hoạt động hợp tác cụ thể sẽ được triển khai thông qua những thỏa thuận riêng bằng văn bản, trong đó xác định mục tiêu, nội dung, trách nhiệm, tiến độ thực hiện và phương thức tài chính phù hợp.

Biên bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký cuối cùng và có thể được gia hạn trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản của hai bên.

Với nền tảng hợp tác được thiết lập, VMU và UMIP kỳ vọng sẽ từng bước cụ thể hóa các nội dung trong Biên bản ghi nhớ bằng những chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả; tăng cường trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo; qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Panama, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng hàng hải khu vực và quốc tế.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị là dấu mốc đáng ghi nhận trong hành trình hội nhập quốc tế của VMU; tiếp tục khẳng định vai trò của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối tri thức và mở rộng hợp tác hàng hải quốc tế.