VMU thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Hội nghị IWT 2026.

Từ ngày 15 - 17/10/2026, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) phối hợp với Ủy ban Kinh tế - Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UN ESCAP) tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về Phát triển bền vững vận tải biển, vận tải đường thủy nội địa và các vấn đề liên ngành (IWT 2026).

VMU phối hợp tổ chức Hội nghị IWT 2026.

Với chủ đề “Phát triển bền vững vận tải hàng hải và đường thủy nội địa cùng các vấn đề liên ngành”, Hội nghị là diễn đàn khoa học quốc tế quan trọng, hướng tới các giải pháp tổng thể hỗ trợ thực hiện Chiến lược giảm phát thải khí nhà kính của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), đồng thời phù hợp với những định hướng và khuyến nghị của Hiệp hội Thế giới về Cơ sở hạ tầng Vận tải Đường thủy (PIANC).

Hội nghị IWT 2026 được tổ chức trong bối cảnh ngành vận tải hàng hải và đường thủy nội địa đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng công nghệ số và nâng cao hiệu quả kết nối vận tải đa phương thức.

Tăng cường hợp tác quốc tế vận tải hàng hải và đường thủy nội địa

Trước thềm Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng VMU đã có buổi tiếp và làm việc với GS. Paul Tae-Woo Lee - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Logistics Hàng hải và Khu Thương mại Tự do, Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), đồng sáng lập và Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo lưu vực sông Dương Tử (Y-RIB), cùng ông Sooyeob Kim - Chuyên gia phụ trách các vấn đề kinh tế, Ban Giao thông vận tải, UN ESCAP.

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng VMU tiếp và làm việc với GS. Paul Tae-Woo Lee và ông Sooyeob Kim trước thềm Hội nghị IWT 2026.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Minh Đức bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp các chuyên gia, đối tác quốc tế đến tham dự Hội nghị IWT 2026, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp tích cực của UN ESCAP và các đối tác trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội nghị tại VMU.

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức chia sẻ các thế mạnh của nhà trường trong các lĩnh vực vận tải thủy nội địa, quản lý và khai thác cảng, tổ chức vận tải, logistics và chuỗi cung ứng, cũng như các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ liên quan đến phát triển hệ thống giao thông vận tải thủy.

VMU cũng chia định hướng đẩy mạnh hội nhập quốc tế của nhà trường thông qua việc tham gia tích cực vào các mạng lưới, hiệp hội và diễn đàn hợp tác giáo dục, nghiên cứu hàng hải có uy tín trên thế giới.

Đặc biệt, tháng 11/2026, VMU sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức Diễn đàn AMFUF 2026, góp phần thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật giữa các cơ sở giáo dục hàng hải trong khu vực.

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức khẳng định, việc tổ chức IWT 2026 có ý nghĩa thiết thực, góp phần kết nối các nhà khoa học, cơ quan quản lý và chuyên gia quốc tế trong nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phát triển vận tải thủy hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường.

Về phía Đoàn công tác, GS. Paul Tae-Woo Lee cùng ông Sooyeob Kim bày tỏ sự cảm ơn đối với VMU đã đảm nhận vai trò đơn vị đăng cai, dành sự hỗ trợ tích cực và chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị.

Giáo sư đánh giá cao tinh thần hợp tác và sự phối hợp chặt chẽ của Nhà trường trong công tác tổ chức, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Hội nghị sẽ mở ra thêm những cơ hội hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và kết nối mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực vận tải hàng hải và đường thủy nội địa.

Hội nghị quốc tế IWT 2026 hướng tới phát triển bền vững và tăng cường kết nối khu vực

Sáng 16/10/2026, Phiên khai mạc chính thức của Hội nghị IWT 2026 đã diễn ra tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Tham dự Phiên khai mạc có ông Nguyễn Anh Vũ - Quyền Trưởng phòng Vận tải - An toàn và Phương tiện, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, TS. Bùi Thanh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng, GS. Paul Tae-Woo Lee – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Logistics Hàng hải và Khu thương mại tự do, Đại học Chiết Giang, Trung Quốc, đại diện UN ESCAP, cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, các trường/viện trong và ngoài nước.

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng VMU phát biểu khai mạc Hội nghị IWT 2026.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng VMU nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học quốc tế đến tham dự Hội nghị tại TP Hải Phòng; đồng thời gửi lời cảm ơn tới UN ESCAP và các đối tác đã phối hợp chặt chẽ với Nhà trường trong công tác tổ chức sự kiện.

"Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đang tác động sâu sắc đến ngành giao thông vận tải toàn cầu, việc thúc đẩy phát triển bền vững vận tải hàng hải và đường thủy nội địa không chỉ đòi hỏi những giải pháp đổi mới về công nghệ, mà còn cần sự phối hợp đồng bộ về chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác quốc tế",PGS.TS. Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Việc phối hợp với UNESCAP tổ chức IWT 2026 càng có ý nghĩa đặc biệt khi năm 2026 đánh dấu 70 năm xây dựng và phát triển của nhà trường (1/4/1956 - 1/4/2026), đồng thời là bước đi thiết thực trong quá trình triển khai Đề án “Xây dựng VMU là trường trọng điểm quốc gia về đào tạo và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo Quyết định số 1901/QĐ-TTg ngày 05/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua Hội nghị, VMU mong muốn tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác với các tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật và chuyển giao công nghệ, qua đó đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của ngành hàng hải Việt Nam và khu vực.

Việc phối hợp cùng UN ESCAP đăng cai tổ chức Hội nghị IWT 2026 không chỉ là hoạt động khoa học, đối ngoại có ý nghĩa thiết thực trong năm kỷ niệm 70 năm thành lập, mà còn thể hiện sự chủ động hội nhập, từng bước khẳng định vai trò của VMU trong các diễn đàn học thuật và nghiên cứu quốc tế, đặc biệt đối với những vấn đề phát triển bền vững vận tải hàng hải, đường thủy nội địa và kinh tế biển.

Trong khuôn khổ phiên khai mạc có sự tham dự trực tuyến của ông Nguyễn Anh Vũ - Quyền Trưởng phòng Vận tải - An toàn và Phương tiện, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, bà Azhar Jaimurzina Ducrest - Trưởng Bộ phận Kết nối giao thông và Logistics thuộc UN ESCAP (tham dự trực tuyến), và GS. Paul Tae-Woo Lee.

Các nội dung tập trung vào ý nghĩa của hợp tác khu vực, kết nối vận tải và vai trò của nghiên cứu khoa học trong xây dựng hệ thống giao thông vận tải thủy bền vững.

Nhiều báo cáo khoa học chuyên sâu chuyển đổi xanh, logistics và phát triển vận tải thủy

Các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế trình bày báo cáo tại phiên toàn thể của Hội nghị IWT 2026

Trong phiên làm việc buổi chiều, Hội nghị được tổ chức thành các phiên đối thoại chính sách và các phân ban khoa học chuyên sâu.

Các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế trình bày báo cáo tại phiên toàn thể của Hội nghị IWT 2026.

Phiên đối thoại chính sách do UN ESCAP điều phối tập trung thảo luận về các ưu tiên phát triển kết nối vận tải hàng hải và đường thủy nội địa trong khuôn khổ Chương trình hành động khu vực giai đoạn 2027-2031; hài hòa hóa các quy định về vận tải đường thủy xuyên biên giới trên sông Mekong; tích hợp cảng biển, cảng sông và cảng cạn trong phát triển hành lang vận tải xanh; cùng các hướng dẫn, kinh nghiệm quốc tế của PIANC về xây dựng hệ thống giao thông đường thủy an toàn, bền vững và có khả năng thích ứng.

Song song với các phiên đối thoại chính sách, các báo cáo khoa học được tổ chức tại hai phân ban chuyên môn, tập trung vào sáu nhóm chủ đề chính: chuyển đổi xanh và công nghệ giảm phát thải carbon; số hóa và quản trị chuỗi cung ứng thông minh; quản lý môi trường biển và đường thủy; phát triển hạ tầng bền vững; cơ chế chính sách và tài chính xanh; an toàn, phúc lợi xã hội và văn hóa phát triển bền vững.

Các nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị đề cập đến nhiều vấn đề có tính thực tiễn cao như ứng dụng tàu điện trong vận tải đường thủy nội địa; đánh giá các lộ trình chuyển đổi xanh đối với vận tải thủy tại khu vực Đồng bằng sông Hồng; ứng dụng nền tảng số trong quản lý khu neo đậu; đánh giá hiệu quả vận tải đa phương thức; nghiên cứu nguy cơ ô nhiễm dầu; phát triển hệ thống giám sát, cảnh báo va chạm tàu với cầu; ứng dụng công nghệ hỗ trợ nâng cao nhận thức tình huống của phương tiện thủy; và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cảng sông trong khu vực Mekong.

Hội nghị tạo điều kiện để các nhà khoa học trong và ngoài nước chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi các giải pháp công nghệ mới và đề xuất những định hướng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, góp phần giải quyết các thách thức thực tiễn của ngành giao thông vận tải.

Trong khuôn khổ chương trình, chiều 15/10/2026, Hội nghị bắt đầu với Diễn đàn dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, tập trung chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, xây dựng và công bố các bài báo trên tạp chí quốc tế.

Tại diễn đàn, GS. Paul Tae-Woo Lee và GS.TS. Lê Anh Tuấn - VMU đã trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn về phương pháp nghiên cứu, kỹ năng viết bài báo và quá trình công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học quốc tế.

Khẳng định vai trò của VMU trong mạng lưới hợp tác khoa học và giáo dục hàng hải quốc tế

Sau Phiên khai mạc sáng 16/10, Hội nghị bước vào các phiên báo cáo toàn thể với sự tham gia của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực vận tải, logistics và phát triển bền vững.

Nổi bật là báo cáo của GS. Ming K. Lim - Đại học Glasgow (Vương quốc Anh), Tổng Biên tập Tạp chí International Journal of Logistics Research and Applications, về những thách thức và cơ hội trong thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero).

Hai giáo sư chia sẻ các kinh nghiệm tại diễn đàn chiều ngày 15/10.

Báo cáo của GS. Kevin X. Li - Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), Tổng Biên tập Tạp chí Maritime Policy & Management giới thiệu về kênh đào Bình Lục (Pinglu Canal), một hành lang kết nối đường thủy - đường biển mới và những cơ hội hợp tác, phát triển liên quan đối với Việt Nam.

Tại Hội nghị IWT 2026, VMU tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế có uy tín trong lĩnh vực hàng hải, logistics và kinh tế biển; đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng các tổ chức quốc tế trong thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững hệ thống vận tải hàng hải, đường thủy nội địa.