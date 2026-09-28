VMAs 2026 bất ngờ kết thúc, 17 giải thưởng chưa được công bố

Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 bất ngờ khép lại trong khi hàng loạt hạng mục vẫn chưa xuất hiện người chiến thắng trên sân khấu. Đáng chú ý, “Song of the Year” - một trong những giải thưởng quan trọng của đêm trao giải - cũng nằm trong danh sách chưa được công bố kết quả.

Theo danh sách được chia sẻ sau khi chương trình kết thúc, tổng cộng 17 hạng mục chưa được trao giải hoặc chưa công bố chủ nhân tại sân khấu VMAs 2026. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thông thường, các hạng mục của một lễ trao giải lớn đều được hoàn tất kết quả trước khi chương trình khép lại.

Bên cạnh “Song of the Year”, danh sách còn bao gồm nhiều giải thưởng thuộc các thể loại âm nhạc và lĩnh vực sản xuất video. Trong đó có “Song of Summer”, “Best Hip-Hop”, “Best R&B”, “Best Alternative”, “Best Latin”, “Best K-Pop” và “Best Country”.

Taylor Swift nhận giải Video của năm tại VMAs 2026 (Ảnh AP/Chris Pizzello).

Đáng chú ý, một số hạng mục liên quan trực tiếp đến quá trình sáng tạo và sản xuất MV cũng chưa có kết quả. Danh sách gồm “Best Direction”, “Best Art Direction”, “Best Cinematography”, “Best Editing”, “Best Choreography” và “Best Visual Effects”.

Ngoài ra, “Best Group”, “Best Long Form Video” và “Best Album” cũng chưa được công bố người chiến thắng tại thời điểm chương trình kết thúc.

Việc nhiều hạng mục cùng lúc không được trao khiến lễ trao giải năm nay tạo ra một diễn biến khác thường. Đặc biệt, “Song of the Year” và “Best Album” đều là những hạng mục có vị trí đáng chú ý trong hệ thống giải thưởng, nên việc chưa xuất hiện kết quả càng khiến khán giả đặt câu hỏi.

Trên mạng xã hội, thông tin này nhanh chóng được người hâm mộ bàn luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi chương trình đã kết thúc nhưng danh sách giải thưởng vẫn còn bỏ ngỏ. Một số ý kiến cho rằng cần chờ thông báo chính thức từ ban tổ chức để xác định liệu các hạng mục này sẽ được công bố sau chương trình hay đây là một phần trong cách thức công bố kết quả của VMAs 2026.

Ở thời điểm hiện tại, việc chưa có người chiến thắng được công bố trên sân khấu không đồng nghĩa các hạng mục bị hủy. Các giải thưởng vẫn có thể được công bố thông qua những kênh chính thức sau lễ trao giải, tùy theo phương thức mà ban tổ chức áp dụng.

Sự việc cũng khiến sự chú ý dành cho VMAs 2026 không chỉ tập trung vào những màn trình diễn hay các nghệ sĩ giành chiến thắng, mà còn xoay quanh chính cách chương trình công bố giải thưởng.

Với 17 hạng mục chưa có kết quả được công bố tại sân khấu, trong đó có những giải thưởng quan trọng như “Song of the Year” và “Best Album”, VMAs 2026 đang để lại một dấu hỏi lớn ngay sau thời điểm chương trình khép lại. Người hâm mộ hiện phải chờ thông tin chính thức để biết ai sẽ là chủ nhân của những giải thưởng còn lại.