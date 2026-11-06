VLF 2026: Khảo sát cảng Quy Nhơn và KCN Becamex - VSIP Bình Định

Chiều ngày 6/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam (VLF) năm 2026, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức chương trình khảo sát thực tế tại cảng Quy Nhơn và Khu công nghiệp Becamex - VSIP Bình Định.

Đoàn công tác do ông Hoàng Xuân Vũ, đại diện Cục Xuất nhập khẩu làm trưởng đoàn. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Xuân Vũ nhấn mạnh chuyến khảo sát nhằm hiện thực hóa chủ đề của Diễn đàn năm nay: Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó làm rõ hơn sự kết nối giữa các vùng sản xuất ở cao nguyên với hệ thống cảng biển duyên hải.

Cửa ngõ hướng biển chiến lược

Đón tiếp và làm việc với đoàn tại điểm khảo sát đầu tiên có ông Đặng Văn Hòa, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Thành lập từ năm 1976, Cảng Quy Nhơn hiện là một trong bốn cảng biển hạt nhân khu vực miền Trung của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC). Nằm tại Km 0 Quốc lộ 19, cảng là cửa ngõ ra biển ngắn nhất, kết nối trực tiếp vùng Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Với luồng tàu sâu và kín gió nhờ bán đảo Phương Mai che chắn, cảng có khả năng tiếp nhận tàu container lớn lên đến 50.000 DWT đi các tuyến quốc tế, trở thành "trái tim" logistics thúc đẩy giao thương toàn vùng.

Đoàn khảo sát thực tế chụp ảnh lưu niệm tại Công ty cổ phần Becamex Bình Định.

Đột phá số hóa và dịch vụ trọn gói

Đáp ứng xu hướng toàn cầu, cảng Quy Nhơn đang đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua hệ thống cảng điện tử (ePort), giúp doanh nghiệp làm thủ tục, giao nhận và thanh toán hoàn toàn trực tuyến. Đồng thời, mô hình "Một đầu mối" tích hợp ba nhóm dịch vụ: hàng hải - xếp dỡ, kho bãi và logistics giúp tối ưu chi phí từ kho nhà máy đến khi hàng lên tàu.

Nhờ bứt phá công nghệ, sản lượng hàng hóa năm 2026 của cảng dự kiến đạt 12,12 triệu tấn. Hiện cảng đã vượt mốc 12 triệu tấn, container đạt trên 200.000 Teus, chính thức phá vỡ kỷ lục của năm 2024.

Hạ tầng bến bãi container hiện đại, năng lực thông quan lớn của cảng Quy Nhơn.

Bệ phóng đón dòng vốn FDI mới

Tại Khu công nghiệp Becamex - VSIP Bình Định, ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định đã trực tiếp tiếp đón và chia sẻ thông tin quy hoạch với đoàn công tác. Với quy mô hơn 1.425 ha được quy hoạch theo tiêu chuẩn xanh quốc tế, dự án sở hữu tọa độ kết nối hoàn hảo với các trục giao thông quốc gia, rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển đến Cảng Quy Nhơn và sân bay Phù Cát. Hạ tầng đồng bộ và hệ sinh thái dịch vụ tích hợp tại đây đang trở thành bệ phóng vững chắc, thu hút các tập đoàn đa quốc gia và tạo động lực đột phá cho chuỗi cung ứng miền Trung.

Ông Nguyễn Văn Lăng giới thiệu quy hoạch tổng thể dự án Becamex - VSIP Bình Định với đoàn công tác.

Theo ông Hoàng Xuân Vũ, việc khảo sát thực tế năng lực vận hành của cảng Quy Nhơn về cơ cấu nguồn hàng, tổ chức đưa hàng từ vùng nguyên liệu, nhà máy về cảng cũng như khảo sát tại Khu công nghiệp Becamex - VSIP Bình Định sẽ mang lại góc nhìn thực tế, toàn diện từ cả phía nơi sản xuất và nơi phát sinh nhu cầu dịch vụ logistics.

Các ý kiến, kiến nghị thiết thực từ buổi khảo sát sẽ được đoàn tổng hợp đầy đủ để phục vụ cho công tác tham mưu và thảo luận sâu hơn tại phiên chính thức của Diễn đàn Logistics Việt Nam (VLF) 2026,.