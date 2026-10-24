VLB lãi quý III tăng 86%, hưởng lợi từ đầu tư công nhưng đối mặt với hạn chế về công suất khai thác

Lợi nhuận quý III tăng nhờ hoạt động cốt lõi

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, VLB ghi nhận doanh thu thuần đạt 442 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng, tăng 86%.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán ở mức 289 tỷ đồng, tăng 17,9%, thấp hơn đáng kể tốc độ tăng doanh thu. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt khoảng 154 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, trong khi biên lợi nhuận gộp mở rộng từ khoảng 25% lên 34,6%.

Kết quả này phản ánh sự cải thiện trong hiệu quả kinh doanh đá xây dựng, nhờ giá bán tăng và nhu cầu vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng phía Nam duy trì ở mức cao.

Về chi phí, trong quý III/2026 VLB ghi nhận chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý vào khoảng 27 tỷ đồng, còn chi phí tài chính khoảng 5 tỷ đồng. Thu nhập khác chỉ đạt khoảng 3 tỷ đồng, cho thấy lợi nhuận quý III chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của VLB đạt 1.234 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 708 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 566 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của VLB quý III/2026. Nguồn TCBS

Tuy nhiên, kết quả lũy kế chịu ảnh hưởng đáng kể từ khoản thu nhập bất thường được ghi nhận trong quý II/2026.

Theo báo cáo triển vọng doanh nghiệp của TCBS Research, trong tổng lợi nhuận trước thuế khoảng 708 tỷ đồng của VLB trong 9 tháng, thu nhập khác đóng góp khoảng 351 tỷ đồng. Phần lớn khoản thu này đến từ việc hoàn nhập khoảng 344 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nộp thừa tại ba mỏ đá, được ghi nhận trong quý II.

Khoản thu nhập mang tính một lần đã đẩy lợi nhuận trước thuế quý II lên khoảng 468 tỷ đồng, khiến lợi nhuận lũy kế cao hơn đáng kể so với khả năng sinh lời thường xuyên của doanh nghiệp.

Nếu loại trừ khoản hoàn nhập này, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động cốt lõi trong 9 tháng đạt khoảng 356 tỷ đồng, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh chính của VLB vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố bất thường.

Trong bối cảnh đó, mức lợi nhuận 117 tỷ đồng của quý III phản ánh rõ hơn khả năng tạo lợi nhuận từ hoạt động khai thác và kinh doanh đá. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh đang trở thành động lực quan trọng, nhất là khi dư địa tăng sản lượng bị giới hạn bởi công suất khai thác.

Tài chính lành mạnh, duy trì cổ tức tiền mặt

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VLB đạt 1.536 tỷ đồng, tăng khoảng 31% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 92 tỷ đồng xuống 27 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng nhẹ từ 18 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm từ 465 tỷ đồng xuống 354 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 23,9%. Vốn chủ sở hữu tăng 67%, lên 1.181 tỷ đồng.

Tình hình tài chính của VLB từ 2025 đến cuối quý III.2026. Nguồn TCBS

Theo TCBS, VLB không có dư nợ vay, đồng thời sở hữu lượng tiền và tiền gửi ngân hàng khoảng 813 tỷ đồng, tương đương khoảng 36% vốn hóa thị trường theo mức giá được sử dụng trong báo cáo phân tích.

Nền tảng tài chính này giúp doanh nghiệp hạn chế áp lực chi phí lãi vay, duy trì khả năng thanh toán và có thêm nguồn lực để đầu tư máy móc, thiết bị khi cần thiết. Đây cũng là cơ sở hỗ trợ chính sách phân phối lợi nhuận bằng tiền mặt.

Đánh giá về triển vọng kinh doanh, theo TCBS, VLB có lợi thế về vị trí khi vận hành sáu mỏ đá tại Đồng Nai, gần các công trình hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành, Vành đai 3 và các tuyến cao tốc phía Nam.

Với ngành đá xây dựng, khoảng cách vận chuyển ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và khả năng cạnh tranh. Việc các mỏ nằm gần khu vực tiêu thụ giúp VLB thuận lợi cung ứng vật liệu cho các dự án quy mô lớn, đồng thời tạo điều kiện duy trì sản lượng tiêu thụ và cải thiện giá bán khi nhu cầu tăng.

Triển vọng đầu tư công giai đoạn 2026–2030 được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đá xây dựng, qua đó tạo động lực tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khả năng tận dụng chu kỳ tăng trưởng này đang chịu giới hạn về năng lực khai thác. Theo thông tin phân tích được cung cấp, công suất tại các mỏ của VLB đã đạt khoảng 95–97% mức tối đa, khiến dư địa gia tăng sản lượng trong ngắn hạn không còn nhiều.

Trong điều kiện đó, tăng trưởng lợi nhuận sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào diễn biến giá bán, khả năng kiểm soát chi phí và tiến độ gia hạn hoặc mở rộng giấy phép khai thác. Đây cũng là những yếu tố quyết định khả năng duy trì đà tăng trưởng của VLB trong dài hạn.

TCBS dự phóng doanh thu thuần năm 2026 của VLB đạt 1.620 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế cốt lõi ước đạt 310 tỷ đồng, tăng 3%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VLB đóng cửa phiên 23/10/2026 ở mức 51.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 2.383 tỷ đồng. Ở mức giá này, cổ phiếu được định giá với P/E khoảng 6 lần trên lợi nhuận cốt lõi và P/B khoảng 1,9 lần.

Theo TCBS, mức định giá này chưa cao so với chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. VLB có ROE khoảng 40%, được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp cao và việc không sử dụng nợ vay. Bên cạnh đó, chính sách cổ tức tiền mặt duy trì ở mức từ 10%/năm trong những năm gần đây góp phần gia tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu đối với nhà đầu tư dài hạn.

Diễn biến cổ phiếu VLB. Nguồn Trading View