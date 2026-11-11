VKSQS khu vực Quân đoàn 34: Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Đồng chủ trì buổi tọa đàm có Thượng tá Hoàng Thanh Đức, Viện trưởng VKSQS khu vực Quân đoàn 34 và Thượng tá Nguyễn Bá Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24.

Tham dự có Thượng tá Trần Quang Hùng, Trưởng Ban 2, VKSQS Quân đoàn 34; các đồng chí trong Đảng ủy – Chỉ huy Trung đoàn 24; đồng chí Nguyễn Văn Xoan, Viện trưởng VKSND khu vực 9, tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Mai Văn Chính, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 11, tỉnh Quảng Ngãi; đại biểu Trường THPT Nội trú Đắk Tô cùng cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 24.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2026 của hai cấp VKSQS Quân đoàn 34, nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn việc học tập, tìm hiểu pháp luật với thực tiễn công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội.

Đại biểu tham dự buổi Tọa đàm.

Nội dung tọa đàm được triển khai theo hướng gần gũi, thiết thực, gắn với những vấn đề thường gặp trong công tác, sinh hoạt và đời sống của quân nhân như: chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ; quản lý, sử dụng tài sản; sử dụng mạng xã hội; bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự; quy định về xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam; giữ gìn mối quan hệ đồng chí, đồng đội và quan hệ với Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Bá Hưng, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 24 phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Thượng tá Hoàng Thanh Đức, Viện trưởng VKSQS khu vực Quân đoàn 34 phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đến từ VKSQS Quân đoàn 34, VKSQS khu vực Quân đoàn 34, VKSND khu vực 9 và VKSND khu vực 11 đã tập trung trao đổi, giải đáp, làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11); nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc tự giác học tập, tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội và quy định của cơ quan, đơn vị.

Tại phần giao lưu, giải đáp pháp luật, thông qua những câu hỏi và tình huống thực tế do cán bộ Viện kiểm sát nêu ra, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 đã tích cực tham gia trả lời, trao đổi về cách xử lý. Từ những ý kiến trao đổi, đại diện các Viện kiểm sát đã phân tích, làm rõ các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời hướng dẫn cách nhận diện, xử lý các tình huống thường gặp trong công tác và sinh hoạt. Phần giao lưu diễn ra sôi nổi, giúp cán bộ, chiến sĩ củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu VSKQS, VKSND đã giải đáp các ý kiến trao đổi của cán bộ, chiến sĩ.

Chiến sĩ hào hứng tham dự phần hỏi – đáp pháp luật và nhận được quà tặng.

Thông qua hình thức trao đổi, thảo luận và giải đáp các tình huống pháp luật, buổi tọa đàm đã giúp cán bộ, chiến sĩ củng cố kiến thức, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm của quân nhân trong công tác và sinh hoạt hằng ngày.

Hoạt động tọa đàm là một trong những nội dung thiết thực của hai cấp VKSQS Quân đoàn 34 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa VKSQS, VKSND và các đơn vị Quân đội trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ, gắn việc chấp hành pháp luật Nhà nước với kỷ luật Quân đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.