VKSQS khu vực 32 phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng

Chiều 24/10/2026, VKSQS khu vực 32 (Quân khu 3) phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường Trường Thi và UBND phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND phường Trường Thi, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS phường Trường Thi và hơn 90 cán bộ, công chức, viên chức người lao động trên địa bàn phường.

Tại Hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Thị Huân, Viện trưởng VKSQS khu vực 32 đã giới thiệu chuyên đề “Dấu hiệu nhận biết và giải pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng” đồng thời giới thiệu chung về chức năng, nhiệm vụ của VKSQS.

Thông qua việc giới thiệu và tương tác cùng người tham dự, chuyên đề đã góp phần thực hiện tốt Đề án “Phát huy vai trò của Lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” của Ban Chỉ đạo Đề án 1371 Quân khu 3.

Thiếu tá Nguyễn Thị Huân, Viện trưởng VKSQS khu vực 32 giới thiệu chuyên đề “Dấu hiệu nhận biết và giải pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng”.

Chuyên đề không chỉ nêu những dấu hiệu nhận biết và giải pháp phòng ngừa đối với nhóm tội phạm lừa đảo thông qua không gian mạng mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về vai trò của chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo đảm an ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay.

Buổi giới thiệu chuyên đề được Lãnh đạo địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đánh giá cao nội dung, đem lại hiệu quả thiết thức trong các cơ quan, đơn vị, góp phần ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn đóng quân.