Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Hoàng Văn Phúc, Phó Viện trưởng VKSQS Quân khu 1 và đồng chí Nguyễn Trường Thọ, Phó Viện trưởng VKSND TP Bắc Ninh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trung tá Trịnh Văn Ninh, Viện trưởng VKSQS khu vực 11, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo VKSND TP Bắc Ninh, các phòng và Văn phòng thuộc đơn vị, đại biểu các cơ quan tư pháp trong Quân đội đóng quân trên địa bàn, cùng Viện trưởng, Kiểm sát viên các VKSND khu vực và cán bộ, Kiểm sát viên VKSQS khu vực 11.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp.

Quy chế được ký kết giữa VKSQS khu vực 11 và các VKSND khu vực từ 1 đến 9 nhằm phát huy kết quả phối hợp giữa VKSQS và VKSND theo Công văn số 593/VKSTC-QSTW của Viện trưởng VKSND tối cao. Việc ký kết cũng nhằm triển khai Quyết định số 239/QĐ-VKSTC ngày 31/7/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao về thẩm quyền theo lãnh thổ của VKSQS quân khu và tương đương, VKSQS khu vực. Theo Quyết định này, VKSQS khu vực 11 thực hiện thẩm quyền trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Trường Thọ, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Việc điều chỉnh thẩm quyền theo lãnh thổ đặt ra yêu cầu thống nhất cách thức trao đổi thông tin, chuyển giao và giải quyết nguồn tin về tội phạm giữa VKSQS khu vực 11 và các VKSND khu vực trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất với toàn bộ nội dung dự thảo Quy chế và đánh giá cao công tác chuẩn bị của đơn vị chủ trì. Các ý kiến tập trung làm rõ cách thức phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện và việc duy trì chế độ sơ kết, tổng kết định kỳ.

Đồng chí Trung tá Trịnh Văn Ninh, Viện trưởng VKSQS khu vực 11 phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Thọ ghi nhận sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của VKSQS khu vực 11 và các VKSND khu vực trong việc cụ thể hóa các quy định mới của ngành. Đồng chí nhấn mạnh, Quy chế là cơ sở để tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong và ngoài Quân đội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng ngừa oan, sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thay mặt các đơn vị ký kết, Trung tá Trịnh Văn Ninh cho biết ngay sau Hội nghị, các đơn vị sẽ hoàn thiện văn bản, triển khai các nội dung của Quy chế trong công tác nghiệp vụ và duy trì chế độ thông tin, trao đổi theo quy định.

Lãnh đạo các đơn vị và đại biểu chụp ảnh lưu niệm.