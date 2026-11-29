Ngày 26/11, tại trụ sở VKSND tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Cao Cường - Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Hà Viết Toàn - Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì hội nghị liên ngành.

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo, công chức hai ngành.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở VKSND tỉnh Quảng Ngãi đến 23 điểm cầu thuộc VKSND, TAND hai cấp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Cường nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp giữa hai ngành nhằm bảo đảm hoạt động tố tụng đúng pháp luật, bảo vệ công lý, quyền con người và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong điều kiện triển khai mô hình tổ chức VKSND, TAND ba cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị đổi mới phương thức phối hợp phù hợp với tổ chức bộ máy, thẩm quyền và địa bàn hoạt động mới. Đồng thời, đề nghị các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án, vụ việc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi báo cáo bằng video về kết quả phối hợp giữa VKSND và TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/9.

Các ý kiến thảo luận tập trung đánh giá kết quả phối hợp giải quyết án trọng điểm, án phức tạp; tổ chức phiên tòa trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử lưu động và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Hà Viết Toàn - Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với lĩnh vực hình sự, các đại biểu phân tích những bất cập liên quan đến chứng cứ, xác định tội danh, áp dụng các tình tiết định khung hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hội nghị tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến tranh chấp đất đai, thừa kế, định giá tài sản, xác định tư cách tham gia tố tụng và khai thác tài liệu sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Các đại biểu cũng đề xuất nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò chủ động của Kiểm sát viên, Thẩm phán, duy trì giao ban liên ngành và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo VKSND tỉnh và TAND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất 10 nội dung trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng phối hợp ngay từ giai đoạn đầu của quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc. Hai ngành tập trung khắc phục tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung thiếu căn cứ, tạm đình chỉ không đúng quy định, hạn chế thấp nhất số vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.

Lãnh đạo hai ngành giao Thanh tra VKSND tỉnh và Phòng Giám đốc kiểm tra TAND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất tại hội nghị. Dịp này, VKSND tỉnh và TAND tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết 2 quy chế phối hợp trong lĩnh vực hình sự và dân sự.

Lãnh đạo hai ngành ký kết quy chế phối hợp trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự.

Lãnh đạo hai ngành ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực dân sự.

Trong đó, quy chế phối hợp trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự gồm 3 chương, 17 điều, hướng đến nâng cao hiệu quả phối hợp, phòng ngừa vi phạm trong hoạt động tố tụng và hạn chế án bị hủy, sửa.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường - Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Hà Viết Toàn - Chánh án TAND tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự. Tiếp đó, đồng chí Đinh Hồng Thanh - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Pho - Phó Chánh án TAND tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực dân sự.

Việc tổ chức hội nghị và ký kết các quy chế phối hợp thể hiện quyết tâm của hai ngành Kiểm sát - Tòa án tỉnh Quảng Ngãi trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử và chỉ tuân theo pháp luật, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.