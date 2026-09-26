VKSND TP Quảng Ninh tập huấn chuyên sâu 4 lĩnh vực nghiệp vụ

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

VKSND TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác kiểm sát năm 2026. Hội nghị diễn ra tại điểm cầu VKSND thành phố, kết nối trực tuyến đến 6 VKSND khu vực, với sự tham dự của hơn 240 lãnh đạo, cán bộ, công chức.

Đồng chí Phạm Viết Vượng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Bốn chuyên đề tập huấn tập trung vào công tác kiểm sát giám định, định giá tài sản bị hư hỏng, hủy hoại nhưng có khả năng khôi phục trong tố tụng hình sự; kiểm sát giai đoạn trước khi người bị kết án phạt tù đến nơi chấp hành án; những điểm mới của Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và kinh nghiệm kiểm sát thi hành án dân sự; kỹ năng giải quyết vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Buổi tập huấn được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu.

Tài liệu tập huấn được các phòng nghiệp vụ xây dựng trên cơ sở tổng hợp những vi phạm thường gặp, tình huống phức tạp và vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc. Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trực tiếp trình bày chuyên đề, trao đổi với cán bộ ở các điểm cầu về cách áp dụng quy định pháp luật trong từng lĩnh vực.

Các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ trình bày nội dung tập huấn.

Tại hội nghị, lãnh đạo VKSND TP Quảng Ninh phụ trách các lĩnh vực cũng quán triệt những yêu cầu trọng tâm, cùng các phòng nghiệp vụ giải đáp kiến nghị từ cơ sở nhằm thống nhất nhận thức và cách thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đồng chí Vũ Đức Ninh, Phó Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh quán triệt một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác kiểm sát điều tra án ma tuý và kiểm sát thi hành án dân sự.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Viết Vượng yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên tiếp tục tự học, rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống thực tiễn; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh giao các đơn vị rà soát, hoàn thiện tài liệu tập huấn để báo cáo lãnh đạo Viện, làm cơ sở ban hành hướng dẫn nghiệp vụ chung trong thời gian tới.