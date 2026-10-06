VKSND TP Huế và VKSND tỉnh Tuyên Quang trao đổi kinh nghiệm phối hợp giải quyết án

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-VKS ngày 10/9 của VKSND tỉnh Tuyên Quang, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại VKSND TP Huế. Đồng chí Lê Hồng Phương, Phó Viện trưởng VKSND TP Huế chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo VKSND TP Huế chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, trọng tâm là giải quyết các vụ án về tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người.

Hai đơn vị trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Hai đơn vị tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc, giải pháp và bài học kinh nghiệm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; chia sẻ cách làm hiệu quả trong phối hợp giữa VKSND với Cơ quan điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là đối với những vụ án có khó khăn, vướng mắc, được dư luận quan tâm.

Một trong những nội dung được chú trọng là tăng cường trách nhiệm công tố, nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, hai đơn vị trao đổi kinh nghiệm phát hiện vi phạm, thiếu sót trong quản lý nhà nước và hoạt động xã hội thông qua công tác giải quyết án. Trên cơ sở đó, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm.

Buổi làm việc là dịp để hai đơn vị học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, tham khảo các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ và hiệu quả phối hợp liên ngành tại mỗi địa phương.