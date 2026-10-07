VKSND TP Huế tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thi hành án phạt tù

VKSND TP Huế và Trại giam Bình Điền vừa tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp trong thi hành án phạt tù giai đoạn 2026–2028. Hoạt động nhằm tăng cường trách nhiệm, củng cố quan hệ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để hai đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Viện trưởng VKSND TP Huế và đồng chí Nguyễn Đình Kháng, Giám thị Trại giam Bình Điền thống nhất ký kết kế hoạch với sự chứng kiến của cán bộ hai đơn vị.

Hai đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp.

Theo kế hoạch, VKSND TP Huế thực hiện trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Bình Điền định kỳ hằng tháng và 6 tháng; thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện 3 đợt mỗi năm. Đồng thời, đơn vị thẩm định việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước.

Bên cạnh các nội dung phối hợp định kỳ, hai đơn vị thống nhất duy trì trao đổi thông tin với hình thức phù hợp tính chất từng vụ việc. Việc trao đổi được thực hiện bằng văn bản, điện thoại hoặc tổ chức các cuộc họp để trao đổi, lấy ý kiến; kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Kế hoạch phối hợp là cơ sở để VKSND TP Huế và Trại giam Bình Điền chủ động triển khai công việc, nâng cao trách nhiệm của mỗi đơn vị trong thi hành án phạt tù. Qua đó, góp phần bảo đảm việc kiểm sát, thẩm định hồ sơ và trao đổi thông tin được thực hiện chặt chẽ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ được giao.