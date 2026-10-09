VKSND TP Huế kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự

VKSND TP Huế vừa tổ chức buổi làm việc thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Thi hành án dân sự (THADS) TP Huế.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Viện trưởng VKSND TP Huế, Trưởng đoàn kiểm sát cùng các Kiểm sát viên là thành viên đoàn.

Về phía THADS TP Huế có đồng chí Phan Thùy Dương - Trưởng THADS thành phố cùng tập thể lãnh đạo, Chấp hành viên và công chức của đơn vị. Đồng chí Quách Mỹ Lưu - Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế tham gia giám sát quá trình kiểm sát.

Đoàn kiểm sát thông qua dự thảo kết luận tại Cơ quan THADS TP Huế.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm sát thông qua dự thảo kết luận, đánh giá toàn diện việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của đơn vị trong kỳ kiểm sát từ ngày 1/1 đến 31/8. Nội dung dự thảo ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ các vi phạm, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua kiểm sát cho thấy, THADS TP Huế cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, chủ động tổ chức thi hành án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Những kết quả này được đoàn kiểm sát ghi nhận trên cơ sở xem xét việc tuân theo pháp luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong kỳ kiểm sát.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm sát phát hiện một số vi phạm, hạn chế liên quan đến việc gửi quyết định, xác minh, tổ chức thi hành án và xử lý tiền, tài sản thi hành án. Cụ thể, THADS TP Huế không gửi một số quyết định về thi hành án cho Viện kiểm sát; chưa thông báo hằng tháng danh sách kết thúc thi hành án cho Viện kiểm sát.

Trong tổ chức thi hành án, đoàn kiểm sát ghi nhận tình trạng chậm xác minh; không kê biên, xử lý tài sản; chưa thực hiện đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ. Ngoài ra, một số nội dung còn chậm được thực hiện, gồm tổ chức thi hành án, xử lý, bù trừ nghĩa vụ và chi trả tiền, tài sản thi hành án. Đối với việc thu phí và xử lý các khoản tiền, tài sản, dự thảo kết luận nêu tình trạng thu phí không đúng quy định; chậm xử lý tiền, trả tài sản và hoàn trả tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế.

Trên cơ sở những nội dung đã kiểm sát, dự thảo kết luận phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các vi phạm, tồn tại; đồng thời kiến nghị THADS TP Huế nghiêm túc khắc phục. Việc làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm là cơ sở để đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, có giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thùy Dương, Trưởng THADS TP Huế nghiêm túc tiếp thu toàn bộ nội dung dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát. Đồng chí cho biết sẽ chỉ đạo đơn vị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những vi phạm, hạn chế, thiếu sót mà đoàn kiểm sát đã chỉ ra. Đồng thời, THADS TP Huế sẽ triển khai các giải pháp khắc phục, gắn việc rút kinh nghiệm với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.