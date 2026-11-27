Đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh tặng hoa chào mừng đồng chí Trương Hiểu Tân, Trưởng đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc.

Chiều 26/11/2026, tại trụ sở đơn vị, lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đoàn do đồng chí Trương Hiểu Tân, Ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía VKSND tối cao Việt Nam có đồng chí Bùi Việt Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự; đồng chí Phan Quốc Bình, Phó Trưởng phòng công tác phía Nam VKSND tối cao.

Tiếp Đoàn có đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng và đồng chí Trần Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng, Phòng 3 và Viện trưởng VKSND khu vực 13.

Các đại biểu Đoàn VKSND tối cao Trung Quốc tại buổi làm việc.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Phó Viện trưởng Ngô Phạm Việt bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc đến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong Tuyên bố chung tháng 4/2026, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhấn mạnh định hướng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, trong đó chú trọng trao đổi đoàn công tác giữa Viện kiểm sát hai nước và chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đồng chí Ngô Phạm Việt, chuyến thăm lần này với các nội dung trao đổi về xây dựng thể chế, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng và chuyển đổi số là hoạt động cụ thể nhằm góp phần triển khai những định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh cũng giới thiệu khái quát về tổ chức, hoạt động của VKSND thành phố; một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng thể chế và chuyển đổi số của VKSND hai cấp thành phố thời gian qua.

Đồng chí Trần Văn Cường, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh trao đổi tại buổi làm việc.

Phần trao đổi, thảo luận do đồng chí Ngô Phạm Việt và đồng chí Trương Hiểu Tân đồng chủ trì diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và cầu thị.

Hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về xây dựng thể chế, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng và chuyển đổi số trong hoạt động kiểm sát.

Các thành viên Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc trao đổi tại buổi làm việc.

Các thành viên Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc nêu nhiều vấn đề quan tâm, đồng thời chia sẻ thông tin về mô hình tổ chức, cách làm của Viện kiểm sát nhân dân Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm chức vụ và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kiểm sát.

Đồng chí Trần Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ cũng tham gia trao đổi, làm rõ những nội dung Đoàn quan tâm, qua đó chia sẻ thêm kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đồng chí Trương Hiểu Tân, Ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao Trung Quốc phát biểu.

Nội dung trao đổi không chỉ tập trung vào kinh nghiệm thực hiện chức năng kiểm sát mà còn đặt trong bối cảnh yêu cầu cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế và tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hiểu Tân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo, công chức VKSND TP Hồ Chí Minh dành cho Đoàn.

Lãnh đạo VKSND thành phố tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc.

Đồng chí khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống; chuyến thăm và làm việc lần này góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa VKSND hai nước.

Buổi làm việc đã hoàn thành các nội dung đề ra, tạo điều kiện để hai bên trao đổi thêm kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc.

Kết thúc chương trình, đồng chí Ngô Phạm Việt và đồng chí Trần Văn Cường, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh trao quà lưu niệm đến các thành viên Đoàn. Hai đoàn sau đó chụp ảnh lưu niệm, khép lại tốt đẹp chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc tại VKSND TP Hồ Chí Minh.