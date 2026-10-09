VKSND TP Hồ Chí Minh rút kinh nghiệm công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án

Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ. Cùng tham dự trực tuyến có lãnh đạo, Kiểm sát viên các VKSND khu vực tại các điểm cầu.

Nhận diện vi phạm, nâng chất lượng kiểm sát trong từng khâu công tác

Tại hội nghị, báo cáo Chuyên đề của Phòng 8 trình bày đã tập trung rút kinh nghiệm công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành án hình sự. Theo báo cáo, sau sắp xếp tổ chức, phạm vi địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, trong khi hệ thống pháp luật, quy định nghiệp vụ có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với VKSND hai cấp thành phố.

Qua thực tiễn kiểm sát, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những vi phạm, thiếu sót cần tiếp tục chấn chỉnh. Tại một số cơ sở giam giữ, công tác tuần tra, canh gác, quản lý, kiểm tra, giám sát có lúc chưa bảo đảm đầy đủ; việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản giáo, công tác giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam còn hạn chế.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với các cơ quan liên quan, chuyên đề cũng chỉ ra một số tồn tại trong ban hành, tống đạt lệnh, quyết định về tạm giữ, tạm giam; thủ tục đưa người bị tạm giữ vào cơ sở giam giữ; thời hạn ban hành, gửi quyết định thi hành án hình sự; công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng.

Về phía Viện kiểm sát, một số đơn vị còn chậm phát hiện vi phạm, chất lượng trực tiếp kiểm sát và kiến nghị, kháng nghị chưa đồng đều; việc cập nhật quy định mới, phối hợp giữa các khâu kiểm sát có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ.

Đáng chú ý, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đã đặt ra nhiều yêu cầu mới, trong đó biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được luật hóa với phạm vi kiểm sát từ việc lập, quản lý hồ sơ đến theo dõi việc chấp hành nghĩa vụ tại cơ sở. Đây là lĩnh vực mới, cần sự phối hợp chặt giữa khâu kiểm sát điều tra và kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.

Từ những tồn tại nêu trên, chuyên đề đề xuất tăng trách nhiệm trong trực tiếp kiểm sát, kịp thời kiểm sát đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng; thường xuyên cập nhật pháp luật, nâng chất lượng kiến nghị, kháng nghị; tăng phối hợp với cơ sở giam giữ, cơ quan giám định, Tòa án, Cơ quan điều tra và chính quyền cấp xã.

Đồng chí Lại Văn Loan, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đối với thi hành án dân sự, chuyên đề của Phòng 11 đi sâu vào kỹ năng kiểm sát cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Một điểm được nhấn mạnh là công tác kiểm sát không thể dừng ở việc tài sản đã được bán đấu giá thành, mà phải theo dõi đến khi tài sản thực sự được giao, quyền lợi của người được thi hành án, người mua tài sản và các chủ thể có liên quan được bảo đảm trên thực tế.

Qua thực tiễn, các vướng mắc thường xuất hiện ngay từ khâu xác minh hiện trạng, tình trạng pháp lý và quyền của người thứ ba; có trường hợp thông tin về tài sản chưa thống nhất giữa hồ sơ kê biên, thẩm định giá và đấu giá; việc xử lý kết quả đấu giá, giải tỏa kê biên, giao tài sản còn kéo dài.

Bên cạnh đó, có những vụ việc khó thi hành không hoàn toàn bắt nguồn từ hoạt động của Chấp hành viên, mà còn liên quan đến nội dung bản án, hồ sơ pháp lý của tài sản, sự chồng lấn giữa các phán quyết hoặc những vấn đề cần được Tòa án giải thích, cơ quan có thẩm quyền xem xét theo thủ tục tố tụng thích hợp.

Đồng chí Nguyễn Phước Trung, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Từ đó, Phòng 11 đề xuất chuyển từ kiểm sát từng văn bản riêng lẻ sang kiểm sát toàn bộ quá trình xử lý tài sản: từ xác minh pháp lý, hiện trạng, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá đến giao tài sản, đăng ký chuyển quyền và thanh toán tiền. Việc phát hiện vi phạm phải gắn với theo dõi kết quả khắc phục, không chỉ dừng ở số lượng văn bản kiến nghị, kháng nghị đã ban hành.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Văn Loan, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Phước Trung, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo phụ trách công tác kiểm sát thi hành án, đã có ý kiến trao đổi về các nội dung chuyên đề. Đại diện lãnh đạo Phòng 8, Phòng 11 và một số VKSND khu vực cũng tham luận, nêu những khó khăn từ thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác kiểm sát phải đi đến kết quả thực chất

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Phòng 8, Phòng 11 và các đồng chí lãnh đạo phụ trách; đồng thời yêu cầu các đơn vị sau hội nghị tiếp tục hoàn thiện nội dung kết luận, đưa những vấn đề đã được trao đổi, hướng dẫn vào thực tiễn công tác.

Theo đồng chí Viện trưởng, việc tổ chức hội nghị chuyên đề phải hướng tới sự ngắn gọn, thực chất, tập trung đúng những điểm nghẽn nghiệp vụ để tháo gỡ. Các Phòng nghiệp vụ, VKSND khu vực cũng cần duy trì sinh hoạt chuyên đề trong đơn vị, qua đó bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, Kiểm sát viên, nhất là cán bộ trẻ, giúp mỗi người có khả năng nắm bắt nhiều khâu công tác khác nhau.

Đối với kiểm sát thi hành án dân sự, đồng chí Lê Văn Đông yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhưng phải bảo đảm đúng quy trình, an toàn và an ninh thông tin. Trong điều kiện cơ quan thi hành án dân sự ngày càng tăng cường trao đổi, xử lý tài liệu trên môi trường điện tử, Viện kiểm sát phải chủ động tiếp nhận, quản lý, khai thác phục vụ công tác kiểm sát; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định bảo mật đối với tài liệu thuộc danh mục bí mật của Ngành.

Đại diện Phòng 8, VKSND TP Hồ Chí Minh trình bày tham luận.

Đồng chí nhấn mạnh, Viện kiểm sát không phải cơ quan tổ chức thi hành bản án, mà thực hiện chức năng kiểm sát tính có căn cứ, đúng pháp luật của hoạt động thi hành án. Tuy nhiên, trách nhiệm của Viện kiểm sát không dừng ở việc phát hiện vi phạm mà còn phải chủ động phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Đối với những bản án, quyết định khó thi hành do nội dung chưa rõ hoặc phát sinh vướng mắc với pháp luật chuyên ngành, cần nghiên cứu kỹ hồ sơ để xác định đúng phương thức xử lý; trường hợp cần thiết phải đề nghị Tòa án giải thích hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét theo đúng trình tự pháp luật.

Về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện trưởng Lê Văn Đông giao Phòng 8 phối hợp với Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3 rà soát quy định nghiệp vụ, tăng cường cơ chế trao đổi thông tin giữa các khâu tố tụng.

Liên quan đến các vụ án đã chuyển hồ sơ sang Tòa án, thông tin về tình trạng tố tụng của bị can cần được chuyển kịp thời đến cơ sở giam giữ theo đúng quy định, xác định rõ trách nhiệm ở từng giai đoạn, tránh để phát sinh tình trạng thông tin không đầy đủ hoặc chậm cập nhật.

Đại diện Phòng 11, VKSND TP Hồ Chí Minh trình bày tham luận.

Riêng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Phòng 8 và các đơn vị kiểm sát điều tra phải tăng cường phối hợp. Khi phát hiện người bị áp dụng biện pháp không thực hiện đúng nghĩa vụ, thông tin cần được chuyển kịp thời cho khâu kiểm sát điều tra để xem xét, đánh giá và xử lý theo thẩm quyền.

Từ các chuyên đề và ý kiến trao đổi tại hội nghị, VKSND TP Hồ Chí Minh tiếp tục đặt yêu cầu nâng chất lượng kiểm sát theo hướng thực chất: phát hiện đúng vi phạm, tác động kịp thời, đúng thẩm quyền và theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Hiệu quả của công tác kiểm sát vì vậy không chỉ được thể hiện ở việc đã ban hành bao nhiêu kiến nghị, kháng nghị, mà quan trọng hơn là vi phạm đã được khắc phục đến đâu, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án và các bên trong quá trình thi hành án được bảo đảm như thế nào.