VKSND TP Hồ Chí Minh kiểm sát tiêu hủy vật chứng của 38 bản án hình sự

Đối với ma túy, Hội đồng tiến hành hòa tan trong nước để vật chứng phân rã, hư hỏng hoàn toàn (ảnh minh họa).

Vừa qua, Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11), VKSND TP Hồ Chí Minh cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng theo 38 bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Việc tiêu hủy do Phòng Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh tổ chức theo Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản số 5270/QĐ-THADS.NV2 ngày 24/9/2026 của Trưởng Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng tổ chức việc tiêu hủy tại Kho tang vật của Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh. Tại địa điểm tiêu hủy, Kiểm sát viên cùng Hội đồng tiến hành xem xét, đối chiếu từng vật chứng với nội dung bản án, quyết định có liên quan; kiểm tra tình trạng niêm phong các mẫu vật giám định, số lượng, chủng loại vật chứng theo hồ sơ thi hành án.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu đầy đủ, vật chứng được đưa ra tiêu hủy theo từng nhóm. Đối với ma túy, Hội đồng tiến hành hòa tan trong nước để vật chứng phân rã, hư hỏng hoàn toàn theo đúng quy trình.

Đối với giấy tờ các loại, dây, túi, quần áo…, vật chứng được cắt nhỏ, đốt cháy. Các vật chứng khác như con dấu, dao, gậy, kim loại… được đập dẹp, bẻ cong, làm mất tác dụng, bảo đảm không còn giá trị sử dụng và không thể phục hồi.

Trong suốt quá trình tiêu hủy, Kiểm sát viên theo dõi chặt chẽ từng công đoạn; đồng thời kiểm tra việc lập biên bản tiêu hủy và các tài liệu có liên quan, bảo đảm đầy đủ nội dung, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Qua kiểm sát cho thấy, việc tiêu hủy vật chứng trong các vụ án hình sự tại Kho tang vật của Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Điều 58 Luật Thi hành án dân sự năm 2025.

Hoạt động kiểm sát góp phần bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đồng thời phát huy vai trò của VKSND trong kiểm sát hoạt động tư pháp.