VKSND TP Hồ Chí Minh hoàn thành vượt 61 chỉ tiêu công tác

Đồng chí Lê Văn Đông - Viện trưởng VKSND thành phố phát biểu kết luận, chỉ đạo hội nghị.

Mới đây, VKSND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những tồn tại, hạn chế và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở VKSND TP Hồ Chí Minh, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Cơ sở 1, Cơ sở 2 và VKSND 19 khu vực.

Đồng chí Lê Văn Đông - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND thành phố; lãnh đạo, công chức các đơn vị cấp phòng và VKSND khu vực.

Tại hội nghị, đồng chí Đồng Thị Hiền - Chánh Văn phòng VKSND TP Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng năm 2026.

Đồng chí Đồng Thị Hiền - Chánh Văn phòng VKSND thành phố báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng năm 2026.

Theo báo cáo, trong 9 tháng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, tuy nhiên, tội phạm có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, Cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố 10.438 vụ với 21.653 bị can, tăng 1.741 vụ và 5.342 bị can so với cùng kỳ.

Bám sát phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Bản lĩnh, kỷ cương - Chuyên nghiệp, hiện đại”, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo VKSND thành phố tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và yêu cầu công tác của Ngành.

Cùng với đó, nhiều nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được xác định để khắc phục những mặt còn hạn chế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Kết quả, trong 9 tháng năm 2026, VKSND TP Hồ Chí Minh đã đạt 127/142 chỉ tiêu công tác, trong đó vượt 61 chỉ tiêu.

Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa - Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Trong 9 tháng, VKSND hai cấp đã tiếp nhận, xử lý 7.479 thông tin liên quan đến lợi ích công và quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương; thụ lý 352 vụ việc dân sự công ích.

Các đơn vị đã ban hành 194 quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và áp dụng biện pháp ngăn chặn; 246 kiến nghị phòng ngừa; 36 kiến nghị khởi kiện và 13 quyết định khởi kiện vụ án tố tụng công ích. Trong số này, 3 vụ đã được xét xử và yêu cầu khởi kiện được chấp nhận.

VKSND hai cấp còn hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho 1.421 trường hợp; kiến nghị chấm dứt hành vi vi phạm đối với 37 trường hợp gây ô nhiễm môi trường, 2 vụ về an toàn thực phẩm và 40 vụ liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Toàn cảnh hội nghị.

Đáng chú ý, thông qua thực hiện Nghị quyết 205, các đơn vị đã kiến nghị thu hồi hơn 404 tỉ đồng, trong đó hơn 14 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước và hơn 390 tỉ đồng bảo hiểm xã hội; đồng thời kiến nghị thu hồi 215.437m² đất công.

Cùng với công tác nghiệp vụ, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá.

VKSND TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh vận hành nền tảng Quản lý án hình sự, hồ sơ kiểm sát điện tử, văn bản điện tử, chữ ký số và phòng họp không giấy; từng bước chuẩn hóa công tác thống kê, báo cáo và quản lý dữ liệu để phục vụ hiệu quả hơn công tác chỉ đạo, điều hành.

Phong trào “Bình dân học vụ số” và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng được triển khai trong VKSND hai cấp, góp phần nâng cao kỹ năng số và khả năng khai thác các công cụ công nghệ phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm. Trong kỳ, nhiều giải pháp về quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển và bồi dưỡng cán bộ được triển khai; việc đánh giá công chức từng bước gắn với sản phẩm, kết quả công việc và các chỉ số cụ thể (KPI).

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát và phát triển Đảng được tăng cường; trong 9 tháng đã có 71 đảng viên mới được kết nạp.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND thành phố và Viện trưởng VKSND các khu vực đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các ý kiến tập trung vào những nhiệm vụ, khâu đột phá về chuyển đổi số, xây dựng hồ sơ kiểm sát điện tử, cập nhật và khai thác nền tảng Quản lý án hình sự, Quản lý án công ích của Ngành, cũng như nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Đông - Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh ghi nhận kết quả VKSND hai cấp đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Trong 3 tháng cuối năm, các đơn vị phải tiếp tục rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu, tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu công tác của Ngành.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện nghiêm yêu cầu 4S “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn” và 4T “tận tâm, tinh thông, thực chất, thuyết phục”.

Cùng với yêu cầu chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, các đơn vị phải nâng cao trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung; nâng cao chất lượng tranh tụng và đẩy nhanh việc rà soát, quản lý, giải quyết án, vụ việc tạm đình chỉ.

Đối với Nghị quyết số 205/2025/QH15, VKSND hai cấp được yêu cầu tiếp tục triển khai theo hướng “trọng tâm, trọng điểm, thiết thực”; chủ động phát hiện nguồn thông tin, tăng cường kiến nghị, yêu cầu khởi kiện và lựa chọn những vụ việc có tính điển hình, tác động xã hội để thực hiện quyền khởi kiện.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Cùng với đó, VKSND TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả nền tảng Quản lý án hình sự, Quản lý án công ích; nâng cao chất lượng hồ sơ kiểm sát điện tử; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước.

Kỷ luật, kỷ cương công vụ tiếp tục được siết chặt, gắn với hoàn thành chương trình thanh tra, kiểm tra và công tác thi đua, khen thưởng năm 2026.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng đầu năm, VKSND TP Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2026.