VKSND TP Hồ Chí Minh hoàn thành 100% 'Bình dân học vụ số' trước thời hạn

Đồng chí Lê Văn Đông - Viện trưởng VKSND thành phố quán triệt, chỉ đạo Kiểm sát viên, công chức VKSND hai cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”.

Là một trong những đơn vị có số lượng công chức lớn của ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND hai cấp TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu học tập, sát hạch trong Chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”, sớm hơn thời hạn theo kế hoạch của VKSND tối cao.

Toàn bộ 1.252 học viên đều hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu kiểm tra. Kết quả này phản ánh sự chủ động trong công tác tổ chức, theo dõi tiến độ cũng như tinh thần học tập của công chức, người lao động VKSND hai cấp thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-VKSTC ngày 26/8/2026 của VKSND tối cao, VKSND TP Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 1186/KH-VKS ngày 28/8/2026, triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” tại các đơn vị thuộc VKSND thành phố và 19 VKSND khu vực.

Mục tiêu đặt ra là phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể công chức, người lao động; từng bước hình thành thói quen và năng lực sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả, phục vụ công tác chuyên môn và cuộc sống.

Với số lượng người học lớn, việc bảo đảm toàn thể công chức, người lao động cùng tham gia, hoàn thành chương trình đặt ra yêu cầu cao đối với khâu tổ chức, theo dõi tiến độ và hỗ trợ kỹ thuật. Kế hoạch của VKSND TP Hồ Chí Minh vì vậy xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị, đề cao vai trò gương mẫu của lãnh đạo trong học tập và hoàn thành chương trình.

Yêu cầu xuyên suốt là học thực chất, tránh hình thức, gắn kiến thức được trang bị với nhiệm vụ được giao; đồng thời quan tâm hỗ trợ người học lớn tuổi hoặc chưa thành thạo công nghệ.

Văn phòng VKSND thành phố, trực tiếp là Bộ phận Công nghệ thông tin, được giao làm đầu mối tiếp nhận tài khoản, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện.

Bên cạnh việc bố trí công chức đầu mối tại các đơn vị, kế hoạch chú trọng mô hình “một kèm một”, phát huy vai trò của công chức trẻ, thành thạo công nghệ để hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong thao tác. Việc theo dõi tiến độ trên nền tảng học tập trực tuyến giúp các đơn vị kịp thời nắm tình hình, hỗ trợ người học và bảo đảm tiến độ chung của Chiến dịch.

Chương trình sử dụng Bộ học liệu đa phương tiện do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển giao, gồm 26 chuyên đề với 136 bài học. Nội dung học tập bao quát kiến thức nền tảng về chuyển đổi số, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo cùng nhiều kỹ năng thiết yếu như sử dụng thiết bị, phần mềm; khai thác dữ liệu, thông tin; giao tiếp, hợp tác trên môi trường số; sáng tạo nội dung số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và giải quyết vấn đề bằng công nghệ.

Hình thức học trực tuyến với các bài giảng ngắn giúp công chức, người lao động chủ động sắp xếp thời gian, kết hợp việc học với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo thống kê trên hệ thống học tập trực tuyến, toàn bộ 1.252 học viên của VKSND hai cấp thành phố đã hoàn thành các khóa học và đạt yêu cầu kiểm tra, đạt tỷ lệ 100%; không còn trường hợp chưa hoàn thành hoặc chưa đạt. Trong khi kế hoạch của VKSND tối cao yêu cầu hoàn thành chương trình trước ngày 30/11/2026, VKSND hai cấp TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành sớm chỉ tiêu học tập, sát hạch.

Với quy mô người học lớn, trong khi các đơn vị vẫn phải bảo đảm tiến độ giải quyết công việc thường xuyên, kết quả này cho thấy nỗ lực của từng đơn vị cũng như ý thức tự học, tự bồi dưỡng của mỗi công chức, người lao động.

Việc hoàn thành chương trình cũng tạo thêm nền tảng để đội ngũ công chức, người lao động tiếp tục nâng cao khả năng khai thác các phần mềm, nền tảng số dùng chung của Ngành; ứng dụng công nghệ vào công tác tham mưu, tổng hợp, quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ nghiệp vụ.

Các nội dung về an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu góp phần củng cố nhận thức và trách nhiệm trong xử lý thông tin công vụ, quản lý hồ sơ, sử dụng công nghệ phù hợp với yêu cầu bảo mật của Ngành. Sau khi hoàn thành chỉ tiêu học tập, trọng tâm tiếp theo là duy trì tinh thần tự học, thường xuyên cập nhật kiến thức và đưa kỹ năng số vào từng vị trí công tác.

Kết quả về đích sớm là tiền đề để VKSND hai cấp TP Hồ Chí Minh tiếp tục đưa Phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào chiều sâu, gắn nâng cao năng lực số của đội ngũ với đổi mới phương pháp làm việc, phục vụ hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.