VKSND TP Hải Phòng lấy ý kiến sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu VKSND khu vực. Đồng chí Nguyễn Mạnh Vỹ, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Công an, TAND, Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp thành phố cùng lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên VKSND hai cấp.

Các sở, ngành và đơn vị hai cấp tham gia thảo luận.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng VKSND TP Hải Phòng phổ biến các chính sách mới và những nội dung lớn của dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), làm cơ sở để các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến.

Từ thực tiễn công tác, đại diện các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong đó, nhiều nội dung được quan tâm như cơ chế bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt; thủ tục rút gọn; xử lý vật chứng, tài sản; thực hiện tố tụng điện tử và địa vị pháp lý của pháp nhân thương mại.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Các ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để bảo đảm tính thống nhất, khả thi của dự thảo Bộ luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lã Thanh Tân ghi nhận tinh thần trách nhiệm của VKSND TP Hải Phòng trong việc tổ chức tham vấn, lấy ý kiến. Đồng chí cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đóng góp để tham gia ý kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Vỹ, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Vỹ đánh giá các cơ quan, đơn vị và đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự và cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo.

Những nội dung góp ý hướng tới đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số và thực tiễn đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Trên cơ sở đó, VKSND TP Hải Phòng sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tổng hợp và xây dựng nội dung góp ý, góp phần hoàn thiện dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).