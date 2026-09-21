VKSND TP Đồng Nai truy tố bị can sát hại 3 mẹ con 'không quen biết'

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được các cơ quan tố tụng hoàn tất kết luận điều tra, ban hành cáo trạng truy tố trong thời gian rất ngắn - chỉ hơn nửa tháng, sau khi gia đình nạn nhân là anh Nguyễn Viết Quang bị Nguyễn Đức Anh tấn công khiến anh Quang bị thương tích 76% cơ thể, vợ cùng hai con nhỏ tử vong.

Đồng chí Lê Nguyễn Thắng, Phó Viện trưởng VKSND TP Đồng Nai và Kiểm sát viên Nguyễn Hoàng Phong trực tiếp theo dõi, kiểm sát từng nội dung thực nghiệm.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh (SN 2005, thường trú tại khu phố 3, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) và Đ.T.Ph.A (SN 2009, thường trú tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai) có mối quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 2/2026, đến khoảng đầu tháng 7/2026, thì Ph.A chủ động chia tay với Đức Anh.

Khoảng 17h30’ ngày 2/9/2026, Nguyễn Đức Anh cùng với Nguyễn Phi Trường (SN 2005, thường trú tại phường Hố Nai), Trần Đức Duy (SN 2005, thường trú tại phường Hố Nai), Nguyễn Hoàng Gia Huy (SN 2005, thường trú tại phường Hố Nai), Nguyễn Văn Thiết, (SN 1998, thường trú tại phường Hố Nai), Nguyễn Minh Nhật (SN 2005, thường trú tại phường Long Bình), Nguyễn Hoàng Tiến (SN 2004, thường trú tại phường Hố Nai) và Vũ Thị Út Mai (SN 2005, thường trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai) uống rượu tại nhà của Trường. Trong lúc uống rượu, Đức Anh khóc và nói bị Ph.A bỏ nên có ý định giết Ph.A để trả thù thì được mọi người can ngăn.

Khoảng 22h30’ cùng ngày, sau khi đã uống rượu với các bạn, Nguyễn Đức Anh nói dối nhờ Nguyễn Minh Nhật chở đến ấp Bùi Chu, xã Bình Minh để đòi số tiền 5.000.000 đồng. Sau đó, Đức Anh nói với Nhật chở về nhà để lấy đồ nhưng không nói rõ là lấy đồ gì. Đức Anh lấy một cây kiếm Nhật cất giấu trong người và một con dao Thái Lan, giấu trong túi quần rồi hướng dẫn Nhật chở đến chạy quanh nhà của Ph.A khoảng 3 vòng để quan sát, tìm cách vào nhà giết Ph.A. Khi nhìn thấy ông Đinh Văn Rung (bố của Ph.A) đi làm về thì Đức Anh nói với Nhật “để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao”. Nhật liền can ngăn và chở Đức Anh về nhà.

Khoảng 0h ngày 3/9/2026, Đức Anh đeo khẩu trang, mang theo 2 con dao Thái Lan giấu trong người rồi đến nhà chị Ph.A. Tại đây, đối tượng trèo tường rào lên mái nhà, định chui qua cửa sổ thông gió (giếng trời) để đột nhập vào bên trong nhằm sát hại chị Ph.A. Tuy nhiên, do cửa đã bị khóa nên Đức Anh không thể thực hiện được mục đích.

Lúc này, ông Đinh Văn Rung phát hiện sự việc nên đã lên tiếng khuyên ngăn và dọa sẽ báo Công an. Không chấp nhận, Đức Anh tiếp tục di chuyển trên mái nhà của anh Nguyễn Viết Quang (hộ liền kề với nhà chị Ph.A), sau đó trèo qua ban công tầng 2, mở cửa (lúc này không khóa) để đi vào trong nhà.

Sau khi xuống tầng trệt, Đức Anh cầm 2 con dao Thái Lan xông vào đuổi đâm anh Quang. Trong lúc chống trả, anh Quang dùng dao chém trúng vùng trán - thái dương của Đức Anh gây rách da. Trong quá trình xô xát, anh Quang vô tình làm rơi dao; Đức Anh liền nhặt lấy con dao này rồi tiếp tục truy đuổi khiến anh Quang phải bỏ chạy.

Kiểm sát viên Nguyễn Hoàng Phong trực tiếp theo dõi, kiểm sát từng nội dung thực nghiệm.

Khi đuổi đến cửa phòng ngủ, Đức Anh dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào vùng cổ chị Hồ Thị Mai (vợ anh Quang). Cú đâm làm rách động mạch cánh tay đầu, khiến chị Mai gục xuống nền nhà, tử vong tại chỗ. Đức Anh cầm dao đi vào phòng ngủ, dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào đầu các cháu N.T.H (SN 2015) gây đa vết thương hở sọ não, cột sống cổ; cháu N.N.H (SN 2025) bị vết thương sọ não hở, dập não xuất huyết chết tại hiện trường.

Ngay sau khi gây án, Nguyễn Đức Anh bị Công an TP Đồng Nai bắt giữ quả tang tại hiện trường.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Anh khai nhận không quen biết, không có mâu thuẫn với các nạn nhân và khai nhận toàn bộ hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm là dao Thái Lan và dao chặt xương đâm, chém anh Quang, chị Mai và hai cháu bé.

Đối với Nguyễn Minh Nhật, đã chở Nguyễn Đức Anh đi đến nhà Ph.A, nhưng Nhật không biết mục đích Đức Anh tìm cách vào nhà sát hại Ph.A. Sau khi Đức Anh nói “để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao”, thì Nhật đã can ngăn và chở Đức Anh về nhà. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đồng Nai không xử lý đối với Nguyễn Minh Nhật về hành vi không tố giác tội phạm là có căn cứ.