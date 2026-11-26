Đồng chí Nguyễn Quốc Hân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Đồng Nai dự và chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ là Phó Viện trưởng VKSND thành phố; lãnh đạo các Phòng, Viện trưởng VKSND 14 khu vực và Bí thư Đoàn cơ sở VKSND thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Viện trưởng Nguyễn Quốc Hân nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc kiểm điểm, đánh giá phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, đúng thực chất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo quan trọng.

Đặc biệt, cần gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Đồng Nai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị tập trung kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tập thể Ban lãnh đạo Viện và các cá nhân lãnh đạo, quản lý. Mở đầu nội dung kiểm điểm, đồng chí Phó Viện trưởng Lê Nguyễn Thắng thay mặt tập thể trình bày báo cáo kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban lãnh đạo VKSND thành phố trong năm 2026.

Báo cáo đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, làm cơ sở để Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến.

Đồng chí Lê Nguyễn Thắng, Phó Viện trưởng thay mặt tập thể trình bày báo cáo kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban lãnh đạo VKSND thành phố trong năm 2026.

Tiếp đó, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND thành phố lần lượt trình bày bản tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm 2026. Nội dung tự đánh giá tập trung vào phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến đối với tập thể và từng cá nhân, qua đó giúp các đồng chí lãnh đạo nhìn nhận đầy đủ hơn những ưu điểm cần phát huy cũng như những hạn chế cần khắc phục, nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; qua đó đề ra phương hướng, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời gian tới.

Hội nghị cán bộ chủ chốt là dịp quan trọng để nhìn nhận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của tập thể và từng cá nhân; đồng thời nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND TP Đồng Nai trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Các đồng chí Phó Viện trưởng phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, trong ngày 25/11/2026 Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiến hành đánh giá, xếp loại đối với 18 Chi bộ trực thuộc và 475 đảng viên. Công tác đánh giá được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng cũng như trách nhiệm nêu gương của từng tổ chức đảng và đảng viên.

Qua đó, góp phần nhận diện những ưu điểm để tiếp tục phát huy, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.