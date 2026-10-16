VKSND TP Đồng Nai phối hợp trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Phú Nghĩa

Ngày 15/10/2026,

Hình ảnh tại buổi trao nhà Đại đoàn kết.

VKSND TP Đồng Nai phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Nghĩa tổ chức lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đồng Nai về đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá”; đồng thời gắn với việc thực hiện các chủ trương về giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Đồng Nai; lãnh đạo Văn phòng VKSND TP Đồng Nai, lãnh đạo VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai cùng đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Nghĩa. .

Căn nhà Đại đoàn kết được bàn giao cho gia đình ông Điểu Dũng, bà Thị Hoa, ngụ thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai.

Tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, do VKSND TP Đồng Nai và UBND xã Phú Nghĩa vận động từ các mạnh thường quân.

Sau thời gian thi công, đến ngày 15/10/2026, căn nhà đã hoàn thành đúng tiến độ. Nhà có diện tích sử dụng hơn 60m², kết cấu kiên cố; nền được nâng cao, lát gạch mới; tường xây tô, sơn mới; hệ thống trần, điện và mái tôn được gia cố hoàn chỉnh.

Tại buổi bàn giao, ông Điểu Dũng xúc động cho biết trước đây gia đình phải sống trong căn nhà tạm, mỗi khi mùa mưa đến đều rất lo lắng vì nhà dột. “Hôm nay là ngày trọng đại đối với gia đình, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban lãnh đạo VKSND thành phố Đồng Nai, các đơn vị, địa phương”, ông Điểu Dũng chia sẻ.

Gia đình ông Điểu Dũng thuộc diện hộ nghèo của xã Phú Nghĩa. Trong nhiều năm qua, khó khăn về nhà ở ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, đời sống của gia đình, nhất là vào mùa mưa bão.

Việc hoàn thành và trao tặng căn nhà Đại đoàn kết giúp gia đình có chỗ ở ổn định hơn, tạo điều kiện yên tâm lao động, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái”, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.