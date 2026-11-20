Đại diện Phòng 11, VKSND TP Đồng Nai làm việc với đại diện THADS TP Đồng Nai trước khi tiêu hủy vật chứng.

Mới đây, THADS TP Đồng Nai ban hành Quyết định số 8448/QĐ-THADS về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản để tổ chức tiêu hủy vật chứng liên quan đến 24 vụ án hình sự đã có bản án, quyết định của Tòa án và quyết định thi hành án.

Vật chứng thuộc diện tiêu hủy chủ yếu là các gói niêm phong chứa ma túy cùng những vật dụng có liên quan, được xử lý theo nội dung các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Việc tiêu hủy được tổ chức với sự tham gia của đại diện THADS TP Đồng Nai, VKSND TP Đồng Nai và UBND phường Trấn Biên.

Để thực hiện chức năng kiểm sát, Phòng 11, VKSND TP Đồng Nai phân công đồng chí Nguyễn Cao Đăng, Kiểm sát viên sơ cấp, tham gia kiểm sát hoạt động tiêu hủy vật chứng.

Nội dung kiểm sát tập trung vào việc tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình tổ chức tiêu hủy; đối chiếu vật chứng với bản án, quyết định thi hành án và các tài liệu có liên quan; kiểm tra tình trạng niêm phong, số lượng, chủng loại vật chứng; đồng thời giám sát việc tiêu hủy, lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Kiểm sát viên Nguyễn Cao Đăng kiểm sát hoạt động tiêu hủy vật chứng.

Việc kiểm sát chặt chẽ hoạt động tiêu hủy vật chứng có ý nghĩa quan trọng trong công tác thi hành án dân sự, góp phần phòng ngừa nguy cơ thất lạc, nhầm lẫn hoặc xử lý vật chứng không đúng quy định, nhất là đối với vật chứng là chất ma túy.

Thông qua hoạt động này, VKSND TP Đồng Nai tiếp tục phát huy vai trò kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được tổ chức thi hành nghiêm minh, đúng pháp luật.