Đoàn kiểm sát do đồng chí Ngô Thọ Nam - Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Công Hải - Trưởng Phòng 2 VKSND TP Đà Nẵng làm Phó Trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên, công chức thuộc các Phòng 1, Phòng 2 và Phòng 3 VKSND TP Đà Nẵng.

Về phía Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng có đồng chí Thượng tá Nguyễn Như Vũ - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, Phó trưởng phòng PC03 cùng các đồng chí là lãnh đạo phòng, lãnh đạo các đội và các Điều tra viên thuộc PC03, Công an TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, sau khi đồng chí Ngô Thọ Nam - Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng quán triệt về nội dung, cách thức làm việc, đồng chí Nguyễn Công Hải, Trưởng Phòng 2 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại PC03 theo kế hoạch.

VKSND TP Đà Nẵng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (PC03).

Sau khi nghe đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời điểm từ ngày 1/9/2025 đến ngày 30/10/2026 của đơn vị, Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu, kiểm tra hệ thống sổ sách quản lý, theo dõi nguồn tin và hồ sơ xác minh, giải quyết các nguồn tin đã và đang thụ lý. Nội dung kiểm sát tập trung vào việc tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong công tác tiếp nhận, phân loại, thụ lý, kiểm tra, xác minh và giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc thực hiện các quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục và trách nhiệm phối hợp giữa Cơ quan điều tra với Viện kiểm sát trong thời gian qua.

Qua trao đổi tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ghi nhận hoạt động trực tiếp kiểm sát của VKSND TP Đà Nẵng là dịp để hai ngành đánh giá toàn diện kết quả công tác phối hợp, đồng thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, từ đó thống nhất giải pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Thông qua hoạt động trực tiếp kiểm sát, VKSND TP Đà Nẵng nhằm đánh giá toàn diện thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại PC03; kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót (nếu có), đồng thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra kiến nghị, yêu cầu khắc phục. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm, bảo đảm việc xử lý các vụ việc được thực hiện đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đoàn kiểm sát làm việc trong thời hạn 10 ngày, trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá hoạt động của đơn vị, Đoàn kiểm sát sẽ tham mưu lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng ban hành kết luận kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.