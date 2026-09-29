VKSND TP Đà Nẵng tọa đàm về tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát việc giải quyết án đánh bạc

Toạ đàm được tổ chức nhằm trao đổi, đánh giá thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra các vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án này.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, Internet và các phương thức thanh toán điện tử, tội phạm về đánh bạc có nhiều diễn biến mới, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng. Hoạt động đánh bạc không chỉ diễn ra theo phương thức truyền thống mà còn được thực hiện thông qua điện thoại thông minh, mạng xã hội, website, ứng dụng trực tuyến, tài khoản ngân hàng, ví điện tử và nhiều phương thức thanh toán điện tử khác.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/8/2026, VKSND TP Đà Nẵng đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 160 vụ/852 bị can về các tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 BLHS, "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" theo quy định tại Điều 322 BLHS, trong đó có 122 vụ/676 bị can về tội "Đánh bạc" và 38 vụ/176 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc".

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về một số vấn đề còn khó khăn trong thực tiễn như xác định đúng hành vi, tội danh; xác định số tiền, hiện vật dùng đánh bạc; làm rõ vai trò của người tổ chức, người giúp sức; thu thập, bảo quản và đánh giá dữ liệu điện tử; truy vết dòng tiền trong các vụ án đánh bạc trên mạng, áp dụng các tình tiết định tội, định khung và công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Đặc biệt, đối với các vụ án sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử khác, cần nâng cao kỹ năng thu thập, chuyển hóa dữ liệu điện tử thành chứng cứ và chứng minh dòng tiền. Đây là những yếu tố quan trọng để xác định chính xác phương thức, quy mô hoạt động, vai trò của từng đối tượng và khoản tiền thực tế sử dụng vào việc đánh bạc.

Đồng chí Nguyễn Công Hải - Trưởng phòng 2 VKSND TP Đà Nẵng phát biểu tại toạ đàm.

VKSND TP Đà Nẵng ghi nhận kiến nghị của các đơn vị về việc nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện quy định, hướng dẫn áp dụng pháp luật. Các ý kiến góp ý cũng đề xuất cần nâng cao chất lượng công tác ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; chủ động yêu cầu điều tra đối với những vấn đề còn thiếu; đồng thời nâng cao năng lực của Kiểm sát viên trong xử lý chứng cứ điện tử và các loại hình đánh bạc mới.

Trong thời gian chưa có hướng dẫn mới, Kiểm sát viên phải bám sát quy định của BLHS, BLTTHS và các văn bản hướng dẫn còn hiệu lực; đồng thời thận trọng trong việc vận dụng các hướng dẫn trước đây, bảo đảm nguyên tắc có căn cứ pháp luật và chứng cứ vững chắc.

Đồng chí Ngô Thọ Nam - Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng phát biểu tại tọa đàm.

Đối với những vụ án đã xảy ra sai sót hoặc bị hủy, cần coi đây là nguồn thông tin quan trọng để rút kinh nghiệm chung, xác định nguyên nhân, nhận diện dạng sai sót và có biện pháp phòng ngừa, qua đó nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và xét xử các vụ án "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" trên địa bàn thành phố.

Tọa đàm là dịp để cán bộ, Kiểm sát viên trao đổi kinh nghiệm, thống nhất nhận thức và phương pháp giải quyết đối với các vụ án "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" trong tình hình mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử, bảo đảm xử lý vụ án khách quan, toàn diện, đúng người, đúng hành vi, đúng tội danh và đúng pháp luật.