VKSND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tại VKSND khu vực 6

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-VKSĐN-P2 ngày 10/9/2026 của VKSND TP Đà Nẵng về việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Chuyên đề “Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của VKSND khu vực đối với các vụ việc, vụ án do Điều tra viên là Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã được phân công thụ lý, giải quyết”, VKSND TP Đà Nẵng đã tiến hành làm việc tại VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng đồng thời kiểm tra, hướng dẫn đối với Công an các xã Thăng Bình, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác do đồng chí Ngô Thọ Nam - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Công Hải - Trưởng Phòng Công tố và Kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội (Phòng 2) VKSND TP Đà Nẵng làm Phó Trưởng đoàn cùng các đồng chí Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Chuyên viên của Phòng 2 VKSND TP Đà Nẵng.

Làm việc với Đoàn công tác có lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo Công an các xã Thăng Bình và Xuân Phú.

Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng – Viện trưởng VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng trình bày báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 6, các đơn vị Công an xã báo cáo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhất là các vụ việc được Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng uỷ quyền. Cụ thể, VKSND khu vực 6 đã quán triệt, triển khai đầy đủ các quy định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), Thông tư liên tịch số 04/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 27/6/2025 và Hướng dẫn số 33/HD-BCA-V03 ngày 28/6/2025 của Bộ Công an. Đơn vị chủ động ký kết sớm Quy chế phối hợp với Công an 11 xã, tạo hành lang pháp lý vững chắc để nâng cao hiệu quả giải quyết nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự ngay từ cơ sở; quá trình giải quyết nguồn tin đảm bảo theo quy định, không xảy ra trường hợp quá thời hạn giải quyết nguồn tin, không xảy ra trường hợp oan sai, không bỏ lọt tội phạm… Chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Công an 8 xã trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Công Hải – Trưởng phòng 2 VKSND TP Đà Nẵng, Phó Trưởng đoàn kiểm tra trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra hồ sơ vụ việc, sổ sách theo dõi, nội dung kiểm tra tập trung vào việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động xác minh nguồn tin, cũng như việc bảo đảm thời hạn, trình tự, thủ tục và căn cứ giải quyết đối với từng nguồn tin về tội phạm. Đồng thời, Đoàn công tác cũng dành thời gian thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật, chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý, hạn chế thiếu sót để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của VKSND khu vực 6 và nâng cao chất lượng trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của lực lượng Công an xã trong thời gian đến.