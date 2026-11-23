Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Công Hải - Trưởng phòng Công tố và Kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội (Phòng 2), VKSND TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí công chức Phòng 2 VKSND TP Đà Nẵng. Tham dự buổi làm việc còn có tập thể lãnh đạo, công chức của VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo Công an các xã.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu và sổ sách nghiệp vụ có liên quan, tập trung vào việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm do Điều tra viên là Trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã được phân công thụ lý, giải quyết. Đoàn công tác cũng đã trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc và chỉ ra những nội dung cần lưu ý nhằm kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác VKSND TP Đà Nẵng làm việc tại VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng.

Phát biểu kết luận chỉ đạo đồng chí Nguyễn Công Hải đã ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị, đồng thời yêu cầu Kiểm sát viên tăng cường trách nhiệm trong việc nghiên cứu hồ sơ, đánh giá tài liệu, chứng cứ; thực hiện đầy đủ quyền năng, trách nhiệm của Viện kiểm sát ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, chú trọng thực hiện quy chế phối hợp với Công an cấp xã trong công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin tội phạm, bảo đảm việc giải quyết nguồn tin được khách quan, toàn diện, đúng pháp luật.

Đồng chí Võ Thị Thu – Viện trưởng VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng phát biểu tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra.

Hoạt động kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND TP Đà Nẵng có ý nghĩa thiết thực trong việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất nhận thức và phương pháp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới.