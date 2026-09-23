VKSND TP Cần Thơ trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam số 3

Hình ảnh tại buổi trực tiếp kiểm sát.

Vừa qua, Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8), VKSND TP Cần Thơ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam số 3, Công an TP Cần Thơ.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Hồ Trần Phương - Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng Phòng 8 làm Trưởng đoàn; cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Cần Thơ.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Thượng tá Ngô Văn Bé Sáu - Giám thị Trại tạm giam số 3 cùng cán bộ có liên quan.

Trong quá trình kiểm sát, Đoàn tập trung kiểm tra hồ sơ, sổ sách, công tác quản lý, giam giữ; kiểm sát thực tế tại các khu vực tạm giữ, tạm giam, nhà ăn. Đoàn cũng trực tiếp gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân để ghi nhận việc thực hiện các chế độ, quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Kết quả kiểm sát cho thấy Trại tạm giam số 3 cơ bản chấp hành đúng quy định. Công tác quản lý hồ sơ; chế độ ăn, ở, chăm sóc sức khỏe, thăm gặp, nhận quà; hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân được đơn vị quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã trao đổi một số nội dung cần tiếp tục rà soát, chấn chỉnh và đề nghị đơn vị có biện pháp khắc phục kịp thời.

Đồng chí Hồ Trần Phương đề nghị Trại tạm giam số 3 tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân; tăng cường tự kiểm tra, bảo đảm các chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, Thượng tá Ngô Văn Bé Sáu cho biết đơn vị sẽ nghiêm túc rà soát các nội dung được chỉ ra, phân công bộ phận liên quan xây dựng biện pháp khắc phục; đồng thời tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.

Hoạt động kiểm sát trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân.