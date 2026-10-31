VKSND TP Cần Thơ trao Quyết định điều động lãnh đạo VKSND khu vực

Đồng chí Phạm Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ, phát biểu giao nhiệm vụ

Tham dự có đồng chí Cao Văn Bền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; đồng chí Huỳnh Tú Tâm, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo cấp ủy xã, phường, các cơ quan tư pháp trên địa bàn cùng công chức, người lao động tại các đơn vị.

Đợt điều động được thực hiện theo Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 07/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Kế hoạch số 119/KH-VKS ngày 12/10/2026 của VKSND TP Cần Thơ, nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý, bố trí công chức phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị; thực hiện chủ trương bố trí Viện trưởng VKSND khu vực không phải là người địa phương, đồng thời tạo điều kiện để công chức rèn luyện, phát huy kinh nghiệm trong môi trường công tác mới.

Đồng chí Phạm Xuân Minh - Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ trao Quyết định cho đồng chí Lê Văn Meo.

Tại các buổi công bố, đồng chí Cao Văn Bền, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, công bố các Quyết định ngày 27/10/2026 của Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ. Theo đó, điều động đồng chí Lê Văn Meo, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND Khu vực 12, đến nhận nhiệm vụ Viện trưởng VKSND Khu vực 11; điều động đồng chí Trần Trung Nghĩa, Kiểm sát viên sơ cấp, Viện trưởng VKSND Khu vực 13, đến nhận nhiệm vụ Viện trưởng VKSND Khu vực 12.

Đồng chí Phạm Xuân Minh - Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ trao Quyết định cho đồng chí Trần Trung Nghĩa.

Đồng thời, điều động đồng chí Huỳnh Kim Thu, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND khu vực 11, đến nhận nhiệm vụ Viện trưởng VKSND khu vực 13; điều động đồng chíNguyễn Thị Lượng, Kiểm sát viên sơ cấp, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 11, đến nhận nhiệm vụ Phó Viện trưởng VKSND khu vực 13. Các đồng chí nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới kể từ ngày1/11/2026.

Đồng chí Phạm Xuân Minh - Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ trao Quyết định cho đồng chí Huỳnh Kim Thu và đồng chí Nguyễn Thị Lượng.

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Xuân Minh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ của Ngành và tình hình thực tế tại các đơn vị. Đồng chí đề nghị các đồng chí được điều động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức; khẩn trương tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, cùng tập thể lãnh đạo giữ gìn đoàn kết, phát huy dân chủ và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Đồng chí Viện trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương và các cơ quan tư pháp trên địa bàn. Các đơn vị nơi đi, nơi đến phối hợp bàn giao, tiếp nhận đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu, bố trí điều kiện làm việc, bảo đảm hoạt động liên tục, không để gián đoạn hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Đại diện các đơn vị chúc mừng các đồng chí được điều động bổ nhiệm.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, đồng chí yêu cầu chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp, kịp thời phát hiện, tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc thuộc phạm vi thực hiện Nghị quyết; phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trách nhiệm của người đứng đầu, từng đơn vị và cá nhân phải gắn với chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện các đơn vị chúc mừng các đồng chí được điều động bổ nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được điều động cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo VKSND TP Cần Thơ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng. Các đồng chí khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn đoàn kết nội bộ; cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc điều động lần này tiếp tục cụ thể hóa chủ trương bố trí Viện trưởng VKSND khu vực không phải là người địa phương, gắn sắp xếp đội ngũ cán bộ với yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành tại các đơn vị.