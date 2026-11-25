Cụ thể, các doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn; Công ty TNHH Nutreco (Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản Nutreco Hoàn Sơn); Công ty Tài Lộc (TNHH); Công ty TNHH sản xuất xốp nhựa Thái Hà.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tổ công tác VKSND TP Bắc Ninh làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Qua công tác xác minh nội dung phản ánh của cộng đồng dân cư, Báo Bảo vệ pháp luật và kết quả làm việc với công ty về hoạt động xả thải và chấp hành các quy định về môi trường, VKSND TP Bắc Ninh nhận thấy Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơncó những vi phạm và tồn tại trong việc chấp hành các quy định về môi trường như sau:

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, thành phố Bắc Ninh). Công ty được Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh (cũ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 12/4/2001 và được Sở khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Bắc Ninh (cũ) phê chuẩn bản Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo Quyết định số 10 ngày 05/7/2001. Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2 ngày 14/5/2008...

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì Công ty phải thực hiện Đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực (từ ngày 1/1/2022), nhưng đến ngày 11/6/2026, Công ty mới gửi hồ sơ Đăng ký môi trường đến Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh là chậm so với quy định của Luật.

Tổ công tác VKSND TP Bắc Ninh kiểm tra trực tiếp công tác bảo vệ môi trường bên trong Nhà máy sản xuất gạch men của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Căn cứ biên bản xử lý vi phạm hành chính ngày 11/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh xác định: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn vi phạm xả thải khí SO2 vượt quy chuẩn 1,16 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 20.000m3/giờ đến dưới 25.000m3/giờ, vi phạm điểm e khoản 2 Điều 20 Nghị định số 45/2022 ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngày 21/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1626 và Công ty đã chấp hành quyết định, nộp phạt vi phạm hành chính số tiền 160 triệu đồng ngày 05/9/2026.

Quá trình làm việc với đại diện công ty xác định: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã có bản đăng ký môi trường cho cơ sở Nhà máy Viglacera Tiên Sơn nhưng trong quá trình hoạt động, công ty vẫn để xảy ra vi phạm về việc xả thải khí SO2 vượt quy chuẩn, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 45/2022 ngày 7/7/2022 của Chính phủ, ảnh hưởng đến lợi ích công theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 205/2025/QH15, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, hệ sinh thái...

Tổ công tác VKSND TP Bắc Ninh và lãnh đạo Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn kiểm tra khu vực xả thải trực tiếp ra môi trường của nhà máy.

Để bảo vệ lợi ích công theo quy định của pháp luật, đảm bảo khắc phục, phòng ngừa vi phạm tương tự, pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, VKSND TP Bắc Ninh kiến nghị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn khắc phục vi phạm nêu trên và nghiêm chỉnh chấp hành đúng những nội dung trong hồ sơ Đăng ký môi trường số 576 ngày 11/6/2026 mà Công ty đã cam kết, đăng ký cũng như các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Công ty TNHH Nutreco Việt Nam

Tổ công tác VKSND TP Bắc Ninh làm việc với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Nutreco Việt Nam.

Qua công tác xác minh nội dung phản ánh của cộng đồng dân cư, Báo Bảo vệ pháp luật và kết quả làm việc với Công ty về hoạt động xả thải và chấp hành các quy định về môi trường, VKSND TP Bắc Ninh nhận thấy Công ty TNHH Nutreco Việt Nam có những vi phạm và tồn tại trong việc chấp hành các quy định về môi trường như sau:

Công ty TNHH Nutreco Việt Nam (KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, thành phố Bắc Ninh). Công ty đã có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi thuỷ sản Nutreco Hoàn Sơn số 406 ngày 1/7/2019 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh (cũ) cấp; Giấy phép môi trường số 849 ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh (cũ); Sau đó Nhà máy có Đăng ký môi trường số 85 Nutreco ngày 15/7/2026.

Tổ công tác VKSND TP Bắc Ninh kiểm tra khu lò hơi của nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản Nutreco Hoàn Sơn.

Căn cứ biên bản xử lý vi phạm hành chính ngày 14/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh xác định: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản Nutreco Hoàn Sơn vi phạm thải bụi, khí thải có chứa thông số CO vượt giá trị 2,40 lần; thông số bụi tổng vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 1,12 lần, lưu lượng khí thải từ 20.000m3/giờ đến dưới 25.000m3/giờ, vi phạm điểm e khoản 4 Điều 20 Nghị định số 45/2022 ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngày 22/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1859 và Công ty đã chấp hành quyết định, nộp phạt vi phạm hành chính ngày 24/9/2026.

Tổ công tác VKSND TP Bắc Ninh và lãnh đạo nhà máy kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của nhà máy.

Quá trình làm việc với đại diện Công ty xác định: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản Nutreco Hoàn Sơn đã có bản đăng ký môi trường nhưng trong quá trình hoạt động vẫn để xảy ra vi phạm về việc thải bụi, khí thải có chứa thông số CO vượt quy chuẩn, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 45/2022 ngày 7/7/2022 của Chính phủ, ảnh hưởng đến lợi ích công theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 205/2025/QH15, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, hệ sinh thái.

Lãnh đạo Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản Nutreco Hoàn Sơn cam kết với Tổ công tác VKSND TP Bắc Ninh trao đổi với về các biện pháp khắc phục.

Để bảo vệ lợi ích công theo quy định của pháp luật, đảm bảo khắc phục, phòng ngừa vi phạm tương tự, pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, VKSND TP Bắc Ninh kiến nghị Công ty TNHH Nutreco khắc phục vi phạm nêu trên và nghiêm chỉnh chấp hành đúng những nội dung trong bản đăng ký môi trường số 85 ngày 15/7/2026 mà Công ty đã cam kết, đăng ký cũng như các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Công ty Tài Lộc - TNHH

Tổ công tác VKSND TP Bắc Ninh làm việc với đại diện Công ty Tài Lộc - TNHH.

Qua công tác xác minh nội dung phản ánh của cộng đồng dân cư, Báo Bảo vệ pháp luật và kết quả làm việc với Công ty Tài Lộc - TNHHvề hoạt động xả thải và chấp hành các quy định về môi trường, VKSND TP Bắc Ninh nhận thấy Công ty có những vi phạm và tồn tại trong việc chấp hành các quy định về môi trường như sau:

Công ty Tài Lộc – TNHH (KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn) được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh (cũ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lần đầu ngày 21/3/2002, thay đổi lần thứ 10 ngày 16/8/2024 và được Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh (cũ) cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư ngày 14/9/2012.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cho đến nay, Công ty vẫn chưa thực hiện Đăng ký môi trường, theo quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 49 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì Công ty phải thực hiện Đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực (từ 01/01/2022), vi phạm điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ- CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 45).

Tổ công tác VKSND TP Bắc Ninh kiểm tra trực tiếp tại hiện trường khu vực vực đốt xả thải ra môi trường của Công ty Tài Lộc (TNHH).

Ngoài ra, căn cứ kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh, Công ty Tài Lộc – TNHH còn các vi phạm: Không bố trí sàn thao tác đảm bảo an toàn tại vị trí lấy mẫu bụi, khí thải, lỗ lấy mẫu khí thải theo quy định, vi phạm khoản 6 Điều 16 Nghị định số 45; Không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định, vi phạm điểm c khoản 2 Điều 29 Nghị định số 45; Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định, vi phạm điểm e khoản 3 Điều 29 Nghị định số 45.

Với những hành vi vi phạm nêu trên, ngày 29/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1878 và Công ty đã chấp hành quyết định, nộp phạt vi phạm hành chính ngày 9/10/2026 đồng thời ngày 12/9/2026, Công ty đã có báo cáo số 120926 giải trình một số vấn đề còn tồn tại, khắc phục vi phạm.

Khu vực xả thải của Công ty Tài Lộc không có lối lên khu vực sàn thao tác để lấy mẫu bụi, khí thải, lỗ lấy mẫu khí thải theo quy định.

Ngày 19/10/2026 khi xem xét thực trạng tại Công ty ở khu vực 2 hệ thống lò hơi thì chỉ có 1 hệ thống lò hơi có sàn thao tác và lối lên lấy mẫu, còn 1 hệ thống lò hơi mới có sàn thao tác nhưng không có lối lên lấy mẫu (không đúng như báo cáo khắc phục vi phạm của công ty). Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Bắc Ninh đã tiến hành lấy mẫu khí thải quanh khu vực ống xả khói tại hệ thống lò hơi có sàn thao tác và lối lên để phân tích.

Tại Phiếu kết quả phân tích số 7443 ngày 28/10/2026 của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Bắc Ninh cho thấy: Chỉ số CO vượt gấp 3,5 lần và chỉ số Bụi tổng vượt gấp 1,4 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

Việc Công ty Tài Lộc (TNHH) trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh đã xả thải khí ra môi trường vượt mức cho phép đã vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, ảnh hưởng đến lợi ích công theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 205/2025/QH15, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, hệ sinh thái...

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác VKSND TP Bắc Ninh đề nghị Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Bắc Ninh về quan trắc và kết quả cho thấy Công ty Tài Lộc có chỉ số CO vượt gấp 3,5 lần và chỉ số Bụi tổng vượt gấp 1,4 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

Để bảo vệ lợi ích công theo quy định của pháp luật, đảm bảo khắc phục, phòng ngừa vi phạm tương tự xảy ra cũng như pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, VKSND TP Bắc Ninh kiến nghị Công ty Tài Lộc (TNHH) khắc phục vi phạm nêu trên và thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để việc xả thải đúng qui chuẩn cho phép cũng như nội dung cam kết Đăng ký môi trường của Công ty (sau khi hoàn thành việc đăng ký);

Tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện quan trắc; Thiết lập cơ chế kiểm tra chéo, xác minh tính chính xác của kết quả quan trắc;

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu công ty, bộ phận phụ trách môi trường; Chủ động khắc phục vi phạm nếu phát hiện kết quả quan trắc sai lệch; Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH sản xuất xốp nhựa Thái Hà

Qua công tác xác minh nội dung phản ánh của cộng đồng dân cư, Báo Bảo vệ pháp luật và kết quả làm việc với các công ty về hoạt động xả thải và chấp hành các quy định về môi trường, VKSND TP Bắc Ninh nhận thấy Công ty có những vi phạm và tồn tại trong việc chấp hành các quy định về môi trường như sau:

Công ty TNHH sản xuất xốp nhựa Thái Hà (KCN Tiên Sơn, phường Tam Sơn, TP Bắc Ninh) được cấp Giấy phép đầu tư, đi vào hoạt động từ năm 2004 và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh (cũ) phê duyệt bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo Quyết định số 09 ngày 22/7/2004.

Tuy nhiên theo quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 49 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì Công ty phải thực hiện Đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực (từ ngày 1/1/2022), nhưng đến tháng 7 năm 2026 Công ty mới thực hiện Đăng ký môi trường và được UBND phường Tam Sơn có Văn bản ngày 31/7/2026 tiếp nhận đăng ký môi trường là chậm so với quy định của Luật.

Căn cứ biên bản xử lý vi phạm hành chính ngày 7/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh xác định: Công ty TNHH sản xuất xốp nhựa Thái Hà vi phạm về xả thải bụi, khí có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải (thông số CO vượt quy chuẩn 1,503 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải vượt từ 10.000m3/giờ đến dưới 15.000m3/giờ), vi phạm điểm d khoản 3 Điều 20 Nghị định số 45/2022 ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngày 15/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Công ty đã chấp hành quyết định, nộp phạt vi phạm hành chính ngày 19/9/2026.

Việc Công ty TNHH sản xuất xốp nhựa Thái Hà trong quá trình vận hành sản xuất đã xả thải khí ra môi trường vượt mức cho phép đã vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, ảnh hưởng đến lợi ích công theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 205/2025/QH15, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, hệ sinh thái...

Để bảo vệ lợi ích công theo quy định của pháp luật, đảm bảo khắc phục, phòng ngừa vi phạm tương tự cũng như pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, VKSND TP Bắc Ninh kiến nghị Công ty TNHH sản xuất xốp nhựa Thái Hà khắc phục vi phạm nêu trên và thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để việc xả thải đúng qui chuẩn cho phép cũng như nội dung cam kết Đăng ký môi trường của Công ty.

Tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện quan trắc; Thiết lập cơ chế kiểm tra chéo, xác minh tính chính xác của kết quả quan trắc;

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu công ty, bộ phận phụ trách môi trường; Chủ động khắc phục vi phạm nếu phát hiện kết quả quan trắc sai lệch; Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp nghiêm túc tiếp thu

Đến nay, VKSND TP Bắc Ninh đã nhận được văn bản trả lời của 4 doanh nghiệp trên. Các doanh nghiệp đều tiếp thu toàn bộ nội dung kiến nghị của VKSND TP Bắc Ninh về việc khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Các doanh nghiệp đã nêu rõ nguyên nhân và các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the