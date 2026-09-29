VKSND tối cao truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Đỗ Thanh Lâm

Ngày 28/9/2026, VKSND tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số 113/CT-VKSTC-V3 truy tố bị can Đỗ Thanh Lâm về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao (Vụ 3) kêu gọi bị can Đỗ Thanh Lâm đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Lý lịch bị can như sau:

Họ và tên: Đỗ Thanh Lâm; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày 17/11/1975, tại tỉnh Quảng Trị;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Nơi ĐKHKTT: thôn Quảng Hòa, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom (nay là xã Trảng Bom), tỉnh Đồng Nai;

Chỗ ở trước khi trốn: Số 211, lô J, cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Quới), Thành phố Hồ Chí Minh;

Chỗ ở hiện tại: Churchill Ave, Strathfield, NSW 2135, Australia;

CMND số: 271179895;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do;

Tiền án/tiền sự: Không;

Con ông Đỗ Văn Du, sinh năm 1936, đã chết năm 2017; Con bà Nguyễn

Thị Ngọc Khảm, sinh năm 1936, đã chết năm 2014;

Vợ: Gaby Tran, sinh năm 1979, đã ly hôn; có 02 con: lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2010.

Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 415/C44(P4) ngày 22/4/2011 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Lệnh truy nã quốc tế số A-5875/7-2021 ngày 06/7/2021của INTERPOL.