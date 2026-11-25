VKSND tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”) và 12 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA).

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”).

VKSND tối cao quyết định truy tố 13 bị can ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử; phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cụ thể, bị can Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, quê Thanh Hóa, tức Tuấn “Thần Đèn”, thành viên góp vốn Công ty ALMA) bị truy tố về 3 tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Cưỡng đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, đối với hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, trong giai đoạn truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Cũng trong giai đoạn truy tố, bị can Nguyễn Anh Tuấn đã tác động đến gia đình nộp khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng trong tổng số tiền khắc phục hậu quả vụ án hơn 25,3 tỉ đồng.

Các bị can khác trong vụ án. Ảnh: BCA

Cùng bị truy tố về 3 tội danh trên còn có các bị can: Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tại Thanh Hóa, tên gọi khác “Tuấn HD”, thành viên góp vốn Công ty ALMA); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, tại Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Anh Vũ Logistics); Nguyễn Xuân Long (SN 1991, tên gọi khác “Long Pheo”, nguyên Giám đốc Công ty ALMA).

Bị can Lê Ngọc Tùng (SN 1989, tại Thanh Hóa, Giám đốc điều hành mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA) bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Cưỡng đoạt tài sản”.

4 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm: Lương Đình Quân (SN 1984, tại Thanh Hóa, Kế toán Công ty ALMA); Bùi Thị Thúy (SN 1988, tại Thanh Hóa, Kế toán Công ty ALMA); Cao Quang Trung (SN 1987, tại Thanh Hóa, Kế toán Công ty ALMA); Lê Văn Quân (SN 1979, tại Thanh Hóa, Nhân viên Công ty Cổ phần Khoáng sản Phong Thủy, Thủ quỹ Công ty ALMA).

VKSND tối cao truy tố 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” gồm: Trịnh Xuân Thành (SN 1982, tại Thanh Hóa, Thành viên góp vốn Công ty ALMA); Trần Trọng Hiếu (SN 1979, tại Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Thuận Lợi); Trịnh Ngọc Thành (SN 1981, tại Thanh Hóa, Giám đốc điều hành mỏ đất của Công ty Thuận Lợi).

Bị can Hoàng Văn Phú (SN 1987, trú tại Thanh Hóa, Chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Thanh Hóa) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khai thác trái phép hàng triệu m3 khoáng sản

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần đèn”), Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành đã thống nhất tổ chức hoạt động khai thác tại Mỏ đất Tượng Sơn trái quy định của Giấy phép số 89.

Tiếp nhận chỉ đạo của các bị can nêu trên, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Tùng đã triển khai, chỉ đạo nhân viên tại Mỏ đất Tượng Sơn khai thác ngoài ranh giới, vượt công suất tổng khối lượng 169.231 m3 đất đá ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 14,4 tỉ đồng. Nguyễn Anh Tuấn hưởng lợi 10 tỉ đồng; Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành hưởng lợi 7 tỉ đồng.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025, Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo Trần Trọng Hiếu (Giám đốc Công ty Thuận Lợi) và Trịnh Ngọc Thành, Giám đốc mỏ tổ chức khai thác tại Mỏ đất xã Hợp Lý, vượt độ sâu, công suất, trữ lượng, ranh giới mỏ, tổng khối lượng hơn 1 triệu m3 ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 85 tỉ đồng.

Hành vi của các bị can Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Trịnh Xuân Thành phạm vào tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự; các bị can Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Tùng, Trần Trọng Hiếu và Trịnh Ngọc Thành phạm vào tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm.

Mỏ đất của Công ty ALMA. Ảnh: Hoàng Dương

Cựu cán bộ Kiểm lâm "tung hỏa mù" chiếm đoạt 660 triệu đồng

Cũng theo cáo trạng, quá trình hoạt động khai thác, tiêu thụ khoáng sản tại Mỏ đất Tượng Sơn, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn cùng thống nhất, và chỉ đạo các nhân viên Công ty ALMA gồm: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Long, Bùi Thị Thúy, Lương Đình Quân, Cao Quang Trung, Lê Văn Quân thực hiện các hành vi thỏa thuận khai man chứng từ kế toán (ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn thấp hơn giá trị thực tế), để ngoài sổ sách không kê khai đủ khối lượng khoáng sản đã được cấp phép khai thác gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Hành vi của các bị can đã phạm vào tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự; trong đó Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn chịu trách nhiệm chính; các bị can Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Long, Bùi Thị Thúy, Lương Đình Quân, Cao Quang Trung, Lê Văn Quân thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.

Cáo trạng cũng làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng. Cụ thể, từ Tháng 8/2023, mặc dù không có căn cứ xác định Công ty DHT khai thác sang mỏ đất Công ty ALMA và biết năm 2023 Công ty DHT đã bị xử phạt hành chính về hành vi khai thác ngoài ranh giới, mốc giới nhưng Nguyễn Anh Tuấn vẫn thống nhất với Trịnh Văn Tuấn chỉ đạo Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Long và Lê Ngọc Tùng dùng các thủ đoạn ép buộc tâm lý của đại diện Công ty DHT là vợ chồng ông Hoàng Văn Thịnh, bà Đậu Thị Hường để đòi tiền, sau đó thay đổi cách thức chiếm đoạt không lấy tiền mà tự ý khai thác đất tại mỏ của Công ty DHT tổng khối lượng 96.544 m3 đất ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 7,8 tỉ đồng.

Hành vi của các bị can đã phạm vào tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự; trong đó Nguyễn Anh Tuấn giữ vai trò chính, các bị can Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Long, Lê Ngọc Tùng đồng phạm vai trò giúp sức.

Trong vụ án này, cáo trạng cũng làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cựu cán bộ Kiểm lâm Hoàng Văn Phú. Cụ thể, từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2024, Hoàng Văn Phú là Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm Lâm thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đưa ra thông tin gian dối là 11 khu vực mỏ của Trịnh Văn Tuấn đều nằm trong quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, bản thân có thể giúp Trịnh Văn Tuấn, đưa ra khỏi quy hoạch các khu vực mỏ đó, Trịnh Văn Tuấn phải đưa cho Hoàng Văn Phú 60 triệu đồng/mỏ.

Trịnh Văn Tuấn tin tưởng, đồng ý và đã đưa tiền mặt, chuyển khoản cho Hoàng Văn Phú chiếm đoạt tổng số tiền 660 triệu đồng. Hành vi của Hoàng Văn Phú phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.