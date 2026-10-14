VKSND tối cao truy tố Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.400 tỉ đồng

VKSND tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Giáo dục Egroup (Công ty Egroup) và các đơn vị có liên quan.

Chiếm đoạt hơn 8.400 tỉ đồng

Truy tố các bị can ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử; phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (bên phải) và bị can Đặng Văn Hiển. Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Ngọc Thuỷ (“Shark” Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Đưa hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174, khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Còn lại 26 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của VKSND tối cao xác định, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup;

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup (từ 32 tỉ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỉ đồng = 962,5 triệu cổ phần); chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame) hướng dẫn, chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích. Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiềnhơn 8.459 tỉ đồng của 10.123 bị hại.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 8.459 tỉ đồng của 10.123 người bị hại.

Các bị can Đặng Văn Hiển, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt số tiền hơn 8.459 tỉ đồng của 10.123 người bị hại. Trong đó: Đặng Văn Hiển thực hiện nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; Nguyễn Mạnh Phú, thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương và các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần; Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup; Nguyễn Thị Hoài Hương thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy.

Nhóm 23 bị can là quản lý kinh doanh Công ty Egame: Theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, các bị can đã trực tiếp thực hiện và hướng dẫn nhân viên trong nhóm quảng bá hình ảnh Công ty Egroup, tìm kiếm, mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần. Từ năm 2021, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích huy động, chủ yếu sử dụng tiền đầu tư của người sau trả cho người trước, nhưng các bị can vẫn kêu gọi khách hàng đầu tư mua cổ phần. Hành vi của 23 bị can đã đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Hệ thống Apax English của Shark Thủy từng bị phụ huynh tố lừa đảo.

Chi tiền nâng khống doanh thu

Các bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Mạnh Phú trực tiếp trao đổi, đặt vấn đề nhờ Tống Thị Kim Liên giúp tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup, thống nhất chi tiền cho Tống Thị Kim Liên tương ứng 2% tổng doanh thu khống Công ty Egroup được ghi nhận. Nguyễn Ngọc Thủy đã chuyển cho Tống Thị Kim Liên tổng số tiền hơn 31,9 tỉ đồng để được tạo doanh thu khống, trong đó từ ngày 1/1/2018 đến tháng 2/2020 (thời điểm Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực) đã chuyển cho Tống Thị Kim Liên 20,4 tỉ đồng.

Bị can Tống Thị Kim Liên, với vai trò là Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý doanh nghiệp, nhận hơn 31,9 tỉ đồng của Nguyễn Ngọc Thủy và chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 Hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup với số tiền hơn 2.327 tỉ đồng. Từ ngày 1/1/2018 đến tháng 02/2020, Tống Thị Kim Liên nhận 20,4 tỉ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Thủy.