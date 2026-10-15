VKSND tối cao truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa và đồng phạm

VKSND tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và 10 bị can khác trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát).

Bị can Lê Đức Giang (bên trái) và Phạm Văn Hoành. Ảnh: BCA

Cụ thể, VKSND tối cao truy tố các bị can Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa); Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu Chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự”.

Các bị can: Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: BCA.

Các bị can Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Thiên An Phát); Hà Thị Nga (Thành viên góp vốn Công ty Thiên An Phát); Nguyễn Gia Hải (Thành viên góp vốn Công ty Thiên An Phát); Nguyễn Thị Cúc (Thành viên góp vốn Công ty Thiên An Phát) bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự;

Bị can Nguyễn Công Bắc (Lao động tự do) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Truy tố bị can Trần Văn Linh (Lao động tự do) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự;

Riêng bị can Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm) bị truy tố về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thế Hùng. Ảnh: BCA

Làm trái nhiệm vụ được giao

Cáo trạng xác định, trong quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, các bị can Lê Đức Giang, Nguyễn Văn Tâm, Phạm Văn Hoành và Nguyễn Thế Hùng đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định tại Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 55, Điều 65 Nghị định số 158 ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, gây thất thoát tài sản cho nhà nước trị giá hơn 5,1 tỉ đồng.

Đối với bị can Lê Đức Giang khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để chỉ đạo, giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Chủ tịch, trước UBND tỉnh, HĐND tỉnh và trước pháp luật về những quyết định của mình. Được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT).

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, Lê Đức Giang trực tiếp ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát cho Nhà nước 46.051,44 m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88 m³ cát ở thể nở rời với tổng trị giá là hơn 5,1 tỉ đồng và hưởng lợi trái phép số tiền 180 triệu đồng.

Bị can Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở TN&MT, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện lĩnh vực khoáng sản, trữ lượng khoáng sản. Theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, Phạm Văn Hoành chịu trách nhiệm toàn diện về những quyết định của mình trước Giám đốc Sở và trước pháp luật.

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, Phạm Văn Hoành ký nháy, tham mưu cho Giám đốc Sở TN&MT ký văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; trực tiếp ký Tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát cho Nhà nước.

Bị can Phạm Văn Hoành hưởng lợi trái phép số tiền 60 triệu đồng.