VKSND tối cao truy tố Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh và 46 bị can

Bị can Nguyễn Công Minh (1972, tại Hà Tĩnh) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Hiện bị can Nguyễn Công Minh đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo Quyết định truy nã số 534 ngày 8/4/2025.

Bị can Nguyễn Công Minh. Ảnh: BCA

Cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” còn có 46 bị can khác trong vụ án.

VKSND tối cao quyết định truy tố 47 bị can ra trước TAND TP.HCM để xét xử; Phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ năm 2019 đến năm 2023, Nguyễn Công Minh (Chủ tịch HĐQT hệ thống Cây Xanh Công Minh) đã thành lập, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh, tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở địa phương tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ);

Nguyễn Công Minh trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên HĐQT, các Giám đốc Khu vực, Trưởng Ban pháp lý/Trưởng phòng kỹ thuật Khu vực, Giám đốc Chi nhánh và nhân viên được giao đứng tên giám đốc công ty trong hệ thống câu kết với chủ đầu tư trước, trong quá trình thực hiện dự án để can thiệp từ quá trình khảo sát địa bàn, lựa chọn loại cây trồng, mức giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể: Phối hợp với các đối tượng thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế, lập Báo cáo KTKT để nâng khống giá vật liệu đưa vào dự toán; móc nối với chủ đầu tư đưa các tiêu chí, điều kiện hạn chế đối thủ cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu; tiếp nhận thông tin về giá gói thầu, hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành để lựa chọn các công ty trong hệ thống có đủ tiêu chí, năng lực về nhân sự, dự án tương tự theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

Sau khi trúng thầu, công ty và nhân sự theo hồ sơ dự thầu không thực hiện việc dự án, mà giao cho Giám đốc Chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công;

Lựa chọn các công ty khác làm “quân xanh” tham gia dự thầu, giúp cho một công ty trong hệ thống của Nguyễn Công Minh trúng thầu.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 790,7 tỉ đồng.

Từ năm 2019 đến 2023, quá trình tổ chức triển khai các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, các bị can đại diện chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong tỉnh Quảng Trị (cũ) đã tạo điều kiện cho Thái Hữu Dũng, Phan Duy Châu được phối hợp với đơn vị tư vấn từ giai đoạn lập dự toán, tham gia cuộc họp thuyết minh báo cáo KTKT, tiếp cận thông tin, tài liệu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu; qua đó, giúp Thái Hữu Dũng, Phan Duy Châu nâng khống giá nguyên vật liệu, tham gia và trúng thầu các dự án trên địa bàn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Các bị can thuộc đơn vị tư vấn không khảo sát giá thực tế mà thống nhất và sử dụng các báo giá do Thái Hữu D ng, Phan Duy Châu cung cấp để ra Chứng thư thẩm định giá; giúp Thái Hữu Dũng, Phan Duy Châu nâng khống giá nguyên vật liệu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Cũng theo cáo trạng, đối với hành vi, vai trò, trách nhiệm của bị can Nguyễn Công Minh xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, đã chỉ đạo, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh thực hiện các hành vi nâng giá cây, thông thầu, gian lận trong đấu thầu đối với 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ), với tổng giá trị hợp đồng hơn 3.962 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 790,6 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân số tiền hơn 264,8 tỉ đồng.

Do bị can không có mặt ở địa phương, không xác định được bị can đang ở đâu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã, đăng thông tin công khai, thực hiện thủ tục điều tra, truy tố vắng mặt theo quy định.