VKSND tối cao truy tố 7 bị can trong đường dây chiếu phim lậu, thu hơn 315 tỉ đồng

Theo đó, các bị can: Nguyễn Đình Minh Khoa (SN 1988, tại Cộng hòa Séc; thường trú tại phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh; Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Pixes Perfect); Nguyễn Trung Anh (SN 1993, tại tỉnh Điện Biên; thường trú tại khu đô thị Park City, phường Dương Nội, TP Hà Nội; Lập trình viên);

Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1989, tại tỉnh Ninh Bình; thường trú tại chung cư Mulberry Lane, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội); Nguyễn Đình Xuân (SN 1993, trú tại phường Phú Lương, TP Hà Nội; nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Pixes Perfect) cùng bị truy tố về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Rửa tiền”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 225 và điểm a khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, các bị can Doãn Thành Luân (SN 1992, trú tại phường Sơn Tây, TP Hà Nội; nhân viên Công ty TNHH Pixes Perfect), Nguyễn Khương Duy (SN 1992, trú tại thôn Pha Mác, xã Tiên Lục, TP Bắc Ninh; lao động tự do) và Nguyễn Phước Toàn (SN 1990, tại TP.HCM; thường trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) cùng bị truy tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Các bị can: Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Hoàng Thanh (hàng trên, từ trái qua) và Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân, Nguyễn Khương Duy (hàng dưới, từ trái qua).

Lập đường dây chiếu phim lậu

Theo cáo trạng, ngày 7/5/2026, Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam, đơn vị được Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) ủy quyền bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, có đơn gửi Cục Đối ngoại Bộ Công an, đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức vận hành đường dây HiAnime có hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân quen biết nhau thông qua các diễn đàn trên Internet.

Đầu năm 2019, nhận thấy nhiều website chiếu phim không có bản quyền trên Internet có giao diện chưa thuận tiện cho người xem, Khoa nảy sinh ý định xây dựng các trang web chiếu phim trái phép để thu lợi từ quảng cáo. Khoa liên hệ, bàn bạc với Nguyễn Trung Anh về việc cùng tổ chức thực hiện. Sau đó thống nhất rủ Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân cùng tham gia.

Nhóm này phân công nhiệm vụ cho từng người, tổ chức xây dựng hệ thống website sao chép, phát miễn phí phim truyền hình, phim chiếu rạp và phim hoạt hình (anime) khi chưa được chủ thể quyền cho phép.

Trong đường dây, Nguyễn Đình Minh Khoa giữ vai trò khởi xướng, phụ trách và trực tiếp mua hơn 100 tên miền thông qua nền tảng Namecheap, với giá từ 20 đến 50 USDT/tên miền/năm. Đồng thời, Khoa thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) nhằm tăng khả năng xuất hiện của các website trên Internet, thu hút người truy cập.

Để tạo nguồn thu, Khoa trực tiếp liên hệ, trao đổi với nền tảng quảng cáo Propeller Ads qua Skype, Telegram, nhận mã quảng cáo và đăng tải lên các website chiếu phim. Khi người dùng truy cập để xem phim, các cửa sổ quảng cáo tự động xuất hiện. Số tiền nhóm Khoa được thanh toán phụ thuộc vào lượng truy cập của người xem.

Đối với Nguyễn Trung Anh, cơ quan tố tụng xác định bị can này giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý hệ thống kỹ thuật, điều hành hoạt động sao chép, lưu trữ và truyền phát phim. Trung Anh trực tiếp thuê, quản lý các máy chủ phục vụ lưu trữ phim, lập trình hệ thống website, duy trì hoạt động và thực hiện các biện pháp hạn chế nguy cơ website bị đánh sập.

Từ năm 2019 đến năm 2022, Trung Anh thuê nhiều máy chủ của nhà cung cấp Evoluso. Từ năm 2023 đến tháng 3/2026, hệ thống lưu trữ được chuyển sang sử dụng dịch vụ của Cloudflare. Để phục vụ việc sao chép, đăng tải phim, Trung Anh thành lập Công ty TNHH ILG MEDIA, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập trình và xử lý dữ liệu, nhằm tuyển dụng nhân viên.

Theo sự chỉ đạo của Trung Anh, các nhân viên tìm kiếm, sao chép và tải phim từ nhiều website trên Internet về máy tính, sau đó đưa lên hệ thống máy chủ đã thuê. Các đường dẫn phim tiếp tục được đưa vào hệ thống quản trị nội dung do Nguyễn Đình Xuân xây dựng, liên kết với giao diện các website để phục vụ người xem.

Ngoài ra, Trung Anh cùng Xuân lập trình phần mềm tự động phân tích chất lượng nguồn phim, chuyển đổi định dạng và cập nhật trạng thái phim trên hệ thống máy chủ. Nguyễn Đình Xuân chịu trách nhiệm lập trình các website, đưa hệ thống lên máy chủ vận hành, bảo trì, khắc phục lỗi kỹ thuật phát sinh.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Thanh phụ trách thiết kế logo, giao diện website, theo dõi chi phí vận hành, thực hiện thanh toán các khoản chi và phân chia lợi nhuận quảng cáo cho các thành viên.

Cũng theo cáo trạng, các bị can đã đầu tư chi phí máy chủ khoảng 70.000 USDT/tháng, tương đương 1,68 tỉ đồng; chi phí mua máy chủ OVH khoảng 300 triệu đồng; chi phí văn phòng, lương nhân viên và các khoản khác khoảng 1,3 tỉ đồng/tháng.

Sao chép trái phép 33.500 bộ phim, thu hơn 315 tỉ đồng

Cáo trạng xác định, từ giữa năm 2019 đến đầu năm 2020, nhóm của Khoa xây dựng, vận hành thử nghiệm các website. Từ năm 2020, hệ thống hoạt động ổn định và bắt đầu phát sinh doanh thu quảng cáo.

Trong quá trình hoạt động, các website nhiều lần nhận cảnh báo vi phạm bản quyền theo cơ chế DMCA từ Google. Tuy nhiên, các bị can liên tục thay đổi địa chỉ website nhằm duy trì việc phát phim và thu tiền quảng cáo.

Để mở rộng hoạt động, Khoa giao Nguyễn Phước Toàn làm quản trị viên các trang Zoro, Aniwatch, HiAnime trên mạng xã hội Reddit, thực hiện quảng bá, tương tác, hỗ trợ người xem và giúp Khoa tiếp nhận tiền quảng cáo bằng USDT.

Nguyễn Trung Anh giao Nguyễn Khương Duy trực tiếp sao chép phim từ Internet. Duy còn cho mượn thẻ Visa để thanh toán chi phí hạ tầng và ví điện tử để tiếp nhận, chuyển đổi tiền quảng cáo; Doãn Thành Luân được giao làm trưởng nhóm sao chép phim, thực hiện phụ đề cho các bộ phim.

Theo kết quả điều tra, từ giữa năm 2019 đến tháng 3/2026, các bị can đã tổ chức sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình và 7.500 bộ phim hoạt hình, phát trên hệ thống website nhằm thu hút người xem. Thông qua nền tảng Propeller Ads, nhóm bị can nhận tổng cộng 12,85 triệu USDT, tương đương 12,85 triệu USD, quy đổi khoảng 315,3 tỉ đồng.

Trong đó, từ đầu năm 2020 đến tháng 3/2026, Khoa nhận 2,5 triệu USDT. Từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2026, Thanh nhận 10,35 triệu USDT thông qua các ví điện tử trên sàn giao dịch Binance. Sau khi trừ chi phí hoạt động, số tiền còn lại được chia đều cho 4 thành viên chủ chốt, mỗi người hưởng 25%.

Cơ quan điều tra xác định, Khoa, Trung Anh và Xuân mỗi người hưởng lợi bất chính 50 tỉ đồng; riêng Thanh hưởng lợi hơn 51,3 tỉ đồng. Đối với nhóm đồng phạm giúp sức, Doãn Thành Luân hưởng lợi bất chính hơn 3,74 tỉ đồng; Nguyễn Khương Duy hưởng lợi 1,77 tỉ đồng và Nguyễn Phước Toàn hưởng lợi hơn 418 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Liên minh Sáng tạo và Giải trí Hoa Kỳ (ACE), Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA), đại diện cho 8 hãng phim tại Hoa Kỳ, xác nhận không hãng phim nào cấp phép hoặc ủy quyền cho các website thuộc nhóm HiAnime, Sflix/Myflixerz và 9animetv sao chép, truyền phát, phân phối hoặc khai thác thương mại các tác phẩm được bảo hộ bản quyền.

Đến tháng 3/2026, khi các cơ quan chức năng tăng cường xử lý hành vi vi phạm bản quyền, nhóm bị can thống nhất dừng hoạt động và xóa các website đã sử dụng.

Dùng tiền thu lợi bất chính mua bất động sản, xe sang

Ngoài hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, 4 bị can Khoa, Trung Anh, Thanh và Xuân còn thực hiện hành vi rửa tiền. Sau khi nhận tiền quảng cáo bằng USDT, các bị can chuyển tiền qua nhiều ví điện tử, bán, quy đổi thành tiền Việt Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, Khoa chuyển USDT sang ví điện tử trên ứng dụng MetaMask của Nguyễn Phước Toàn nhằm che giấu nguồn gốc tiền, yêu cầu Toàn bán USDT, nhận tiền vào tài khoản cá nhân hoặc chuyển cho Đoàn Công Thiện, lái xe của Khoa, trước khi chuyển lại cho Khoa. Còn Nguyễn Hoàng Thanh chuyển USDT qua nhiều ví điện tử khác nhau, sau đó bán, quy đổi thành tiền Việt Nam hoặc chuyển cho các thành viên trong nhóm.

Cáo trạng xác định, các bị can tiếp tục sử dụng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua bất động sản, ô tô nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Trong đó, Nguyễn Đình Minh Khoa sử dụng tổng cộng hơn 24,45 tỉ đồng từ nguồn tiền bán USDT để mua tài sản.

Cụ thể, tháng 1/2022, Khoa sử dụng hơn 7,48 tỉ đồng mua ô tô Porsche Panamera đứng tên vợ là Lý Lệ Anh. Sau đó, Khoa bán chiếc xe này với giá 5 tỉ đồng.Tháng 4/2024, Khoa dùng tiền bán chiếc Porsche cùng hơn 6,37 tỉ đồng từ việc bán USDT để mua Mercedes G63 đứng tên vợ, sau đó bán được 8,5 tỉ đồng.

Năm 2026, Khoa sử dụng 8,5 tỉ đồng tiền bán Mercedes G63 và 4,4 tỉ đồng tiền bán USDT để mua xe Land Rover Autobiography LWB đứng tên vợ. Ngoài ra, Khoa còn mua ô tô GAC M8 trị giá 1,9 tỉ đồng; hai thửa đất tại Lâm Đồng với tổng giá trị 4,3 tỉ đồng.

Đối với Nguyễn Đình Xuân đã sử dụng 10,69 tỉ đồng từ nguồn tiền bán USDT để mua ô tô và bất động sản. Trong đó, Xuân mua xe Mercedes GLS 450 trị giá 6 tỉ đồng, Mercedes C300 trị giá 1,9 tỉ đồng và căn hộ tại Hà Đông, Hà Nội trị giá 2,79 tỉ đồng.

Tháng 2/2026, do lo ngại bị phát hiện, Xuân nhờ bố đẻ rồi chị gái đứng tên chiếc Mercedes C300, đồng thời thay đổi biển kiểm soát.

Còn bị can Nguyễn Hoàng Thanh đã sử dụng 7,65 tỉ đồng từ nguồn tiền bán USDT để mua nhà và nhiều ô tô. Cụ thể, năm 2021, Thanh mua căn nhà tại Hà Đông với giá 7,2 tỉ đồng, trong đó 3,2 tỉ đồng có nguồn gốc từ tiền bán USDT.

Từ năm 2022 đến năm 2025, Thanh tiếp tục mua, bán nhiều ô tô gồm Ford Mustang, BMW Z4, Audi A7, Dodge Challenger và Kia Carnival HEV.

Bị can Nguyễn Trung Anh đã sử dụng 6,85 tỉ đồng mua ô tô Porsche, đứng tên sở hữu. Tháng 2/2026, khi cơ quan chức năng tăng cường xử lý vi phạm bản quyền, do lo ngại bị phát hiện, Trung Anh đã nhờ chị gái đứng tên chiếc xe trên.

Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo, lời khai phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Đối với một số nhân viên làm công hưởng lương do không nhận thức đầy đủ về nguồn gốc, tình trạng bản quyền của các bộ phim và không xác định được cụ thể số lượng phim, số tiền mà họ giúp các bị can hưởng lợi, do vậy Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự.